В Москве с начала года эвакуировали 1,8 тыс. автомобилей без номеров

С начала 2019 года с улиц Москвы были эвакуированы более 1,8 тыс. автомобилей без номеров, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«Брошенные на улицах города автомобили без номеров – серьезная угроза безопасности для окружающих. Мы усилили контроль за такими автомобилями особенно в местах притяжения автомобилистов, таких как торговые центры, рестораны, парки, станции метро, крупные транспортно-пересадочные узлы, — пояснили в АМПП. — Эти машины могут быть задействованы в незаконной деятельности, ведь их нельзя идентифицировать, поэтому такие авто регулярно попадают на спецстоянки, где их проверяют правоохранительные органы».

В АМПП пояснили, что количество эвакуированных автомобилей без номеров в 2019 году выросло на 12% по сравнению с 2018 годом. При этом часть машин, доставленных на спецстоянки, находилась в розыске.

Напомним, на заседании Антитеррористической комиссии города Москвы 27 апреля 2017 года был утвержден документ, который разрешает увозить на штрафстоянки автомобили со снятыми или закрытыми номерами, даже если машина припаркована без нарушений: такое транспортное средство рассматривается как потенциально опасное с точки зрения террористической угрозы.