Премьер-министр Украины рассказал о сценарии реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса заключается в дипломатическом урегулировании, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Один из сценариев, который будет реализовываться как основной, приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 7 декабря.

«План А заключается в том, чтобы урегулировать этот конфликт дипломатическим путем, чтобы двигаться к миру, при этом, конечно, отстаивая национальные интересы. Ни о каком сдачи национальных интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета речи быть не может принципиально. Крым и Донбасс — это территория Украины, и там живут украинцы. И мы будем бороться за них, за их возвращение домой»,— сказал господин Гончарук в эфире программы «ТСН.Тиждень» на телеканале "1+1".

Он добавил, что мирный процесс не может быть быстрым, и двигаться к нему необходимо «шаг за шагом», поэтому предстоящая встреча в рамках «нормандского» саммита — «это уже победа президента Зеленского».

Напомним, на координационном совещании в рамках подготовки к встрече в «нормандском формате» в офисе президента Украины Владимира Зеленского утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Подробности сценариев ранее не раскрывались.

На саммите «нормандской четверки» предполагаются двусторонние встречи господина Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина рассчитывает определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.

О шансах Украины вернуть Донбасс — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».