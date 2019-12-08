Американский рэпер Juice WRLD умер на 22 году жизни

В США после оказания неотложной медицинской помощи была констатирована смерть рэпера Juice WRLD, передает AP. Ему был 21 год. Джаред Э. Хиггинс, известный как Juice WRLD, находился в Международном аэропорту Чикаго Мидуэй. В полиции и пожарной службе рассказали, что 21-летнего мужчину доставили из аэропорта в больницу, где объявили о его смерти.

Представитель пожарного департамента заявил, что мужчина перенес сердечный приступ. Офис медицинской экспертизы округа Кук был уведомлен о смерти господина Хиггинса, вскрытие не проводилось. Полиция проводит расследование.