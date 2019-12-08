«Сочи» назначил нового главного тренера

Владимир Федотов назначен новым тренером футбольного клуба «Сочи», сообщается на сайте клуба. Как уточнил ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко, господин Федотов займет должность главного тренера.

«Владимир Федотов — новый тренер "Сочи" <...> К своим обязанностям в "Сочи" Федотов приступит в 2020-м году после выхода команды из отпуска»,— говорится в сообщении. До этого господин Федотов в течение двух последних лет возглавлял «Оренбург», который в минувшем сезоне РПЛ добился наивысшего достижения в истории клуба — 7-е место.

Напомним, 20 ноября руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина. В настоящее время футбольный клуб «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Подробнее об отставке — в публикации “Ъ” «Александр Точилин не знал прикуп».