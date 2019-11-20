Александр Точилин не знал прикуп

В среду футбольный клуб «Сочи», находящийся на последнем, 16-м месте в чемпионате России, объявил об отставке с поста главного тренера Александра Точилина. В оставшихся трех матчах до зимнего перерыва командой будет руководить его помощник Роман Березовский, а затем, по всей видимости, южан возглавит новый наставник. По информации ряда источников, весьма вероятно, что им станет один из самых авторитетных представителей отечественного тренерского цеха Курбан Бердыев.

Руководство ФК «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина перед 17-м туром чемпионата России, хотя это решение, исходя из результатов команды, напрашивалось уже давно. Достаточно сказать, что первую победу сочинцы одержали лишь в восьмом туре. Сейчас же в их активе всего три выигранных матча, плюс четыре ничьи и девять поражений. С 13 очками они занимают последнюю строчку в турнирной таблице, что, конечно, в корне не устраивает владельца клуба Бориса Ротенберга, который немало сделал для того, чтобы собрать боеспособный состав и гораздо увереннее дебютировать в премьер-лиге.

Напомним, «Сочи» был создан 6 июня 2018 года на базе санкт-петербургского «Динамо», занял его место в Футбольной национальной лиге и сразу пробился в элитный дивизион российского футбола. Точилин с 2015 года работал с «Динамо», а затем возглавил и новообразованный коллектив. Наверное, поэтому он пользовался столь длительным кредитом доверия, и решение о расставании с ним далось так непросто. Впрочем, в пресс-релизе по поводу отставки Точилина говорится, что рассматривается вопрос о продолжении его деятельности в структуре клуба.

Сам Александр Точилин так прокомментировал свою отставку на официальном сайте «Сочи»:

«Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в чемпионате и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны. Я благодарю руководство и футболистов за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!»

В ближайших матчах до зимнего перерыва исполнять обязанности главного тренера доверено помощнику Точилина Роману Березовскому, для которого это будет дебют в таком качестве. Ранее известный в прошлом голкипер тренировал вратарей в московском «Динамо» и только в «Сочи» получил должность ассистента. В 17-м туре, который стартует в пятницу, сочинцы сыграют на выезде с «Уфой», затем встретятся на своем поле с «Оренбургом» и «Рубином». А в паузе, судя по всему, клуб попытается договориться с новым и более опытным, нежели Березовский, наставником.

Уже сейчас несколько источников сообщили о контактах Бориса Ротенберга с Курбаном Бердыевым на предмет будущего сотрудничества. Авторитетный специалист после увольнения из «Рубина» 5 июня 2019 года находится без работы, однако о завершении профессиональной карьеры не заявлял.

В пользу кандидатуры Бердыева говорит не только его высокое реноме, но и то обстоятельство, что ему хорошо знакомы многие ведущие футболисты из нынешнего состава «Сочи», которых он тренировал в «Рубине» и «Ростове».

Хотя у Бердыева, по данным СМИ, есть конкурент. По информации championat.com, другим претендентом на пост главного тренера является Дмитрий Хохлов, который еще недавно возглавлял «Динамо» и 5 октября был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

В принципе, несмотря на текущее турнирное положение, для «Сочи» все поправимо. В нижней части таблицы команды располагаются очень плотно, и дистанция от 16-го до седьмого места составляет всего шесть очков.

Александр Ильин