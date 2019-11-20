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Бывший главный тренер команды «Сочи» Александр Точилин

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Сочи» уволил главного тренера Точилина

Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба. Выполнять функции главного тренера в оставшихся матчах осенне-зимней части российской премьер-лиги будет Роман Березовский.

В заявлении клуба сказано, что вопрос о продолжении деятельности Александра Точилина в структуре «Сочи» будет решен в ближайшее время. «Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны»,— приводятся в сообщении слова Александра Точилина. Он поблагодарил руководство и футболистов клуба, а также болельщиков «Сочи» за поддержку.

Клуб «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 13 очками в 16 матчах. В следующем туре 24 ноября клуб сыграет с «Уфой».

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