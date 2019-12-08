Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление. Тем самым китайский экспорт снижается четвертый месяц подряд. Снижение оказалось неожиданным — аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали рост на 1%, так как в ноябре многие ритейлеры и другие компании закупают товары перед рождественским сезоном.

Особенно сильно упал экспорт китайских товаров в США — на 23%. Это самое сильное снижение с февраля, притом что экспорт в США падает уже 12 месяцев подряд, это последствие продолжающегося торгового конфликта между Китаем и США. По словам аналитика Института международных финансов Bank of China Ван Юсина, «слабый спрос по всему миру, особенно среди главных торговых партнеров, таких как США, ЕС и Япония, затормозил рост экспорта», а ослабление юаня в ноябре негативно сказалось на размере экспорта в долларах. «Что касается будущего, экспорт будет зависеть от прогресса торговых переговоров. Если будет достигнута первая фаза соглашения и тарифы снизятся до прежнего уровня, уверенность компаний может повыситься, а экспорт может вырасти»,— отметил господин Ван.

Китайский импорт в ноябре вырос на 0,3%, что также оказалось неожиданностью для экспертов, прогнозировавших снижение на 1,8%. Это первый рост китайского импорта с апреля.

Яна Рождественская