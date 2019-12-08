Претендент на пост премьера Ливана отказался от борьбы

Возможный кандидат на должность премьер-министра Ливана Самир Хатиб заявил, что отказывается от участия в процедуре согласования, передает AP. Заявление было сделано за несколько часов до того, как господин Хатиб должен был быть назначен официальным кандидатом на этот пост после консультаций между президентом и основными парламентскими блоками.

Самир Хатиб также посетил высших религиозных деятелей страны, которые объявили, что община поддерживает выдвижение на пост кандидата бывшего премьер-министра Саада Харири. Господин Харири подал в отставку 29 октября на фоне общенациональных акций протеста, в ходе которых демонстранты обвинили политическую элиту в коррупции. Протестующие не поддержали выдвижение господина Хатиба кандидатом.

О протестах в Ливане и не только — в публикации “Ъ” «Роль уличности в истории».