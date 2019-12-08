Посол Белоруссии ждет скорого согласования вопроса о цене на российский газ

Вопрос о цене поставок российского газа в Белоруссию должен быть согласован в ближайшие две недели, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, комментируя итоги прошедших в Сочи переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. По словам посла, господин Путин дал поручение, чтобы «буквально в течение недели-двух все разногласия, пересчеты мы должны согласовать — по поясам, доходность и т.д., чтобы в конце концов через пару недель доложить, что мы нашли эту развязку».

«Что касается газа, мы обменялись позициями, они зачастую не совпадали, но в конце концов президенты определили направления»,— приводит «БелТА» слова господина Семашко.

Владимир Семашко сказал, что после того, как будут согласованы все интеграционные карты и они вступят в силу с 1 января 2021 года, вопрос о цене поставок газа в Белоруссию будет снят полностью. «Мы ставим вопрос о том, какая будет цена газа на 2020 год»,— заявил он.

По словам дипломата, поскольку стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ, белорусская сторона настаивает на том, что и в 2020 году его цена должна снижаться.

Переговоры господ Путина и Лукашенко длились 5,5 часов. Первые два часа они беседовали с участием членов делегаций. Затем переговоры продолжились в закрытом режиме. После обеда президенты вернулись к обсуждению вопросов за общий стол.

Накануне прошли российско-белорусские переговоры на уровне глав правительств. Неразрешенные в ходе переговоров вопросы были вынесены на решение президентов. Среди несогласованных тем — самые острые: цена на российский газ для республики в 2020 году, компенсации от налогового маневра в РФ и перетаможки.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Белоруссия выложится по максимуму».

О переговорах президентов — в публикации “Ъ” «Все тайное становится равным».