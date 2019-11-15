Вашингтон недоволен поведением Москвы в Ливии

США обвинили Россию в использовании ливийского конфликта в своих интересах. О том, что Москва «подливает масла в огонь», заявляют и в Триполи. На этом фоне в западных и арабских СМИ возобновились публикации об участии российских наемников в войне в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, который с апреля пытается взять ливийскую столицу. В Москве говорят о желании «третьих сил» испортить отношения между Россией и Ливией.

«Американская делегация, представленная рядом правительственных ведомств, подчеркнула свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать конфликт против воли ливийского народа»,— говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам состоявшегося в Вашингтоне заседания Американо-ливийского диалога по вопросам безопасности. С ливийской стороны во встрече участвовали министры иностранных и внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Мухаммед Сияла и Фатхи Башага. С американской — представители различных министерств и ведомств.

Примечательно, что на прошлой неделе именно господин Башаги в интервью агентству Bloomberg заявил, что россияне вмешиваются в ливийский конфликт, «чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить».

По его словам, «доказательство этому — размещение бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии».

Публикации о российских наемниках в Ливии появляются в различных СМИ на протяжении нескольких лет — а в Москве эту информацию неизменно опровергают. При этом в сентябре «Аль-Джазира» и другие СМИ сообщали о гибели россиян в ходе боев за Триполи. В начале ноября газета The New York Times сообщила, что в Ливию за последние полтора месяца прибыли около 200 «российских наемников». «Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес»,— заявил в ответ на это замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Однако в четверг, по утверждению агентства Bloomberg, с критикой в адрес России выступил уже лично глава ПНС Файез Саррадж. Согласно публикации, господин Саррадж обвинил российских наемников, поддерживающих фельдмаршала Хафтара, в затягивании войны в Ливии и призвал США принять меры для восстановления мира в этой стране. В сообщении агентства говорится, что господин Саррадж поставил вопрос о наемниках в ходе своего визита в Сочи в октябре для участия в саммите Россия—Африка. Прямых цитат главы ПНС с упоминанием России в новости Bloomberg не приводится.

«Мы выразили нашу обеспокоенность по поводу увеличения числа иностранных боевиков в Ливии в целом, что это продлит войну»,— такова цитата Файеза Сарраджа о переговорах в Сочи.

Вторая цитата главы ПНС, согласно Bloomberg, касается присутствия ЧВК «Вагнер» в Ливии. «Эти охранные компании являются частными, но все мы знаем, что в этих государствах такие компании не действуют без разрешения своих правительств»,— сказал Файез Саррадж. В косвенной речи упоминается и обеспокоенность Триполи по поводу миллиардов ливийских динаров, по словам агентства, напечатанных в России и поставленных Халифе Хафтару и правительству в Тобруке. Закавычена лишь цитата: «Это метод финансирования войны».

После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи Ливия оказалась расколота по территориальному признаку. Запад страны пытается удержать заседающее в Триполи правительство Файеза Сарраджа. Восток — вотчина фельдмаршала Хафтара. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей и действует свое «временное правительство». Стороны не раз пытались прийти к согласию, но все попытки примирения заканчивались провалом. В апреле, буквально перед началом ливийской национальной конференции, которую ООН готовила больше года, Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара начала наступление на Триполи под предлогом борьбы с террористами. Быстрой победы не получилось, но о переговорах пришлось забыть.

«В связи с тем, что Bloomberg не предоставил прямых цитат, касающихся обвинений Сарраджа в адрес Москвы, это похоже на провокацию с целью ухудшения отношения между Россией и Ливией»,— сказал “Ъ” руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. Он подчеркнул, что Москва «поддерживает регулярные контакты и с Сарраджем, и с Хафтаром, и с другими силами, чтобы способствовать урегулированию в Ливии путем политического диалога». В ходе саммита Россия—Африка в Сочи и он, и заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встречались с Файезом Сарраджем. «У нас с ним прекрасный диалог и мы намерены его развивать. Сейчас работаем над тем, чтобы выполнить договоренности, достигнутые во время саммита в Сочи»,— подчеркнул господин Деньгов. По его словам, стороны договорись о подписании контракта на поставку миллиона тонн российской пшеницы Триполи.

Кроме того, ливийцы выразили заинтересованность в реализации проектов в таких сферах, как геологоразведка и электрификация.

«На этом фоне мы все чаще видим публикации о негативной роли России. Я думаю, успехи Москвы на Ближнем Востоке в целом и Ливии в частности, наша уникальная возможность общаться со всеми сторонами конфликта в этой стране, кого-то просто нервируют»,— считает Лев Деньгов. По его словам, «третья сторона толкает различных политических деятелей к высказываниям против России, чтобы еще больше разжечь конфликт в Ливии». «Если у разных сторон ливийского конфликта есть желание с нами общаться, почему мы должны это останавливать? Потому что это кому-то не нравится? Мы не используем конфликт в своих интересах, мы строим взаимовыгодные отношения со всеми сторонами конфликта в Ливии»,— подчеркнул руководитель контактной группы.

Что касается наемников, то, по словам Льва Деньгова, официальная позиция России неизменна. «Мы об этом говорили сотни раз. Если кто-то и присутствует в Ливии, то к российской позиции по Ливии и к России как государству это никакого отношения не имеет»,— отметил он.

Лев Деньгов обратил внимание на то, что в Ливии воюют представители самых разных африканских государств: Нигера, Чада, Судана. Буквально на прошлой неделе арабские СМИ писали о суданских наемниках в рядах сил Хафтара, Хартум опровергал это сообщение. В тоже время на стороне Триполи были замечены граждане Турции, а также США.

Источники “Ъ” в Москве уверяют, что американские наемники воюют и на стороне фельдмаршала Хафтара. Официальных комментариев на эту тему не звучало, но очевидно, что конфликт в Ливии все больше интернационализируется. В частности, по данным «РИА Новости», группа экспертов санкционного комитета Совбеза ООН подготовила закрытый доклад, в котором утверждается, что Турция, ОАЭ и Иордания нарушают эмбарго на поставку оружия в Ливию.

До сих пор фельдмаршала Хафтара негласно поддерживали Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Катар и Турция, напротив, были всегда ближе к Триполи и Мисурате, чьи силы пришли на помощь Файезу Сарраджу. Позиции западных стран более размыты. Официально, все они признают правительство в Триполи. На деле перевес все равно оказывается то на одной, то на другой стороне. Так, Италия более близка с Триполи, Францию связывают с Халифой Хафтаром. Позиции Великобритании и США до последнего были более размыты. Создавалось впечатление, что они готовы сделать ставку на победителя. Как написала в июне британская газета The Guardian, президент США Дональд Трамп и еще занимавший пост его советника по нацбезопасности Джон Болтон, изначально положительно отнеслись к операции фельдмаршала Хафтара.

По данным издания, Джон Болтон заявил фельдмаршалу, что Вашингтон поддержит его при условии, что операция будет быстрой. Этого не случилось. И, как утверждает The Guardian, Дональд Трамп разочаровался в фельдмаршале.

Впрочем, скоро он разочаровался и в Джоне Болтоне, а центральную роль в ливийских вопросах стал играть Госдепартамент. В августе в Триполи после годичного перерыва появился новый посол США. Дипмиссию возглавил бывший посол в Грузии Ричард Норланд. «Прибытие нового посла США в Ливию свидетельствует о желании Вашингтона активизировать дипломатическое взаимодействие со всеми сторонами в конфликте»,— заявили в Вашингтоне. Ровно тем же, как следует из официальных заявлений, занимается и Москва.

Марианна Беленькая