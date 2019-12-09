«Эфко» поделилась «Слободой»

Масложировой холдинг «Эфко» разрешил «Спар Миддл Волга», развивающей супермаркеты Spar в регионах Поволжья, использовать словесный элемент «Слобода» в продуктах собственной торговый марки. Взамен, полагают эксперты, группа могла получить преференции в доступе к полкам магазинов сети.

ГК «Эфко» разрешила ООО «Спар Миддл Волга» (развивает супермаркеты Spar в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях, республиках Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Мордовия) использовать словесной элемент «Слобода» в обозначении собственной товарной марки (СТМ) «Слобода Подновье». Об этом говорится в мировом соглашении, подписанном компаниями. «Слобода» — один из основных брендов «Эфко». По данным Nielsen, майонез под этим товарным знаком — лидер российского рынка с долей 18,8%. Под этим брендом компания также выпускает кетчуп, подсолнечное масло, йогурты и кефир. Аналитик управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин оценивает стоимость товарного знака в 263 млн руб.

ГК «Эфко» называет себя крупнейшим масложировым холдингом в ЕАЭС. Помимо «Слободы» на рынке группа присутствует под брендом Altero. Также компания один из крупных российских экспортеров масложировой продукции. По итогам 2019 года планирует экспортировать 900 тыс. тонн продукции, примерно половина из которой приходится на подсолнечное масло. Общая выручка компании в 2018 году составила 114 млрд руб. Конечными владельцами называют Валерия Кустова (28,37%), Галину Меррэй (15%) Валерия Сергачева (15%) и Евгения Ляшенко (11,8%).

По данным ЕГРЮЛ, «Спар Миддл Волга» принадлежит трем нижегородским предпринимателям — Сергею Медведеву (его доля 49%), Альберту Гусеву (33,66%) и Юрию Маркину (17,34%). Компания управляет 94 собственными супермаркетами, еще 91 — открыт в рамках франчайзингового проекта. Выручка компании по итогам 2018 года выросла с 10,4 млрд до 43 млрд руб., чистая прибыль составила 329,2 млн руб.

Спор между компаниями начался в марте 2019 года, когда «Спар Миддл Волга» подала иск в суд по интеллектуальным правам с требованием прекратить правовую охрану 11 товарных знаков, относящихся к бренду «Слобода». В свою очередь, одна из структур группы «Эфко» — ООО «Координирующий распределительный центр "Эфко-Каскад"» — в октябре подала к сети иск на 14,8 млн руб. за незаконное использование товарного знака «Слобода Подновье». Мировое соглашение между компаниями суд утвердил 3 декабря 2019 года. В «Спар Миддл Волга» и «Эфко» не ответили на запросы “Ъ”.

По мировому соглашению КРЦ «Эфко-Каскад» безвозмездно предоставляет «Спар Миддл Волга» разрешение на использование словесного элемента «Слобода» в бренде «Слобода Подновье» в отношении товаров 29-го класса международной классификации товаров и услуг, таких как овощи и фрукты, грибы, орехи, ягоды, желе, варенье, компоты, а также консервы, корейские салаты и хренодеры. Сеть отказывается от производства соусов под спорным товарным знаком. Элемент «Слобода» на продукции «Спар Миддл Волга» по мировому соглашению не должен быть выполнен в старославянском стиле или быть идентичным брендам «Эфко».

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев считает, что мировым соглашением «Эфко» достигла главного: «Спар Миддл Волга» не будет полностью копировать товарный знак. По его словам, в последнее время популярна практика, когда торговые компании визуально максимально возможно приближают дизайн своих СТМ к известным брендам. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай указывает, что «Эфко» защитила себя от рисков, не предоставив право «Спар Миддл Волга» на регистрацию бренда «Слобода Подновье».

Владелец агентства Kaufman Станислав Кауфман указывает, что «Слобода» — известный бренд, так что потребитель может воспринять появление продукции под товарным знаком «Слобода Подворье». На данном этапе, считает эксперт, группа могла получить преференции от сети — это может выражаться как в росте закупок, так и в выгодном размещении в торговых точках.

Алексей Полухин