Гидрометцентр: снега в Москве не будет еще как минимум неделю

Температура воздуха в Москве начале рабочей неделе будет на 5–6 градусов выше нормы, снега синоптики не ждут, заявил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как правило, постоянный снежный покров формируется в столице в конце ноября.

«В Москве температура будет выше нормы. В начале недели намного выше нормы — на 5–6 градусов, погода совсем не декабрьская, температуры положительные. Начиная с середины недели, отклонения от нормы тоже будут положительными, но в среду столбики термометров будут приближаться к нулю»,— отметил он. Небольшие осадки ждут москвичей только понедельник и во вторник, отметил господин Вильфанд. «Связано это с тем, что с юга начнет "подпирать" область высокого давления»,— объяснил он.

По его словам, сейчас погода по температурным значениям отстает примерно на месяц. «Метеорологи, скажем так, начали задумываться, в кавычках. Если до этого рассуждали: "Ну подумаешь, на два дня, неделю отличается от нормы дата установления снежного покрова", то сейчас и впрямь задумываются»,— сказал и. о. директора Гидрометцентра России.

По прогнозам Гидрометцентра, днем в понедельник и вторник Москву ждет 2–4 градуса тепла, в среду — 0–2 градуса тепла.