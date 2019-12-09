Предбанкротное противостояние

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили уточнить ряд формальных требований законопроекта «О санации НПФ», по которым планируется осуществлять меры по предупреждению их банкротства. Пенсионные саморегулируемые организации (СРО) обращают внимание на положения об актуарном дефиците и вопросы прохождения фондами стресс-тестов. Сторонние эксперты также называют последний пункт противоречивым, поскольку он может повлиять на инвестиционную политику НПФ.

Пенсионные фонды предлагают смягчить формальные основания, по которым планируется осуществлять меры по предупреждению их банкротства, в том числе санацию силами регулятора. Это следует из предложений, направленных Ассоциацией НПФ (АНПФ) в Банк России. С документом ознакомился “Ъ”, в АНПФ подтвердили факт отправки предложений «в рамках общественного обсуждения».

В законопроекте «О санации НПФ» (см. “Ъ” от 11 ноября) предлагается установить актуарный дефицит для применения мер по предупреждению банкротства в размере 5% и более от общей величины обязательств. Также предлагается введение нового формального признака для осуществления санации НПФ — непрохождение фондом обязательных стресс-тестов. Еще одним основанием, согласно законопроекту, должно стать воспрепятствование со стороны менеджмента НПФ проведению контрольным органом оценки активов и обязательств фонда.

«Наличие существенного актуарного дефицита по итогам года или непрохождение обязательного стресс-теста являются важными сигналами для дополнительной оценки НПФ собственной финансовой устойчивости и принятия им необходимых мер»,— заявили в ЦБ.

АНПФ предлагает оставить планку в 5% актуарного дефицита, однако дополнить это положение условием, что «произошло увеличение актуарного дефицита по сравнению с предшествующими двумя годами». По мнению лоббиста, при выборе актуарных предположений актуарий ориентируется на разные требования и стандарты, которые могут меняться, и эти изменения будут «существенно» влиять на результаты оценки. Также в ассоциации указали, что актуарная оценка «не является полностью объективной», а методики актуарных расчетов обязательств по добровольным пенсионным программам «не являются унифицированными». Поэтому, как считает СРО, важна динамика роста или снижения актуарного дефицита.

Также АНПФ предложила исключить из документа пункт об осуществлении мер по предупреждению банкротства НПФ как результат непрохождения фондом стресс-тестов. Их методика устанавливается в одностороннем порядке ЦБ, и, таким образом, НПФ «не имеют объективной возможности заранее обеспечить исполнение норматива в любых стресс-условиях». «Введение критерия без каких-либо оговорок по существенности приведет к вынужденному усилению консерватизма фондов при инвестировании всех видов пенсионных средств»,— заключает АНПФ. Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) также считает, что требуется скорректировать требования к прохождению стресс-тестов, следует из ее письма (с ним ознакомился “Ъ”, отправку подтвердили в ассоциации). НАПФ предлагает установить количественное выражение недостаточности активов НПФ по результатам стресс-тестов, чтобы применять меры по предупреждению несостоятельности фондов.

Впрочем, не все НПФ согласны с подобными послаблениями. В НПФ Сбербанка указывают, что в законопроекте были предложены индикаторы, «на основании которых можно судить о состоянии фонда, не доводя его до банкротства». По словам представителя фонда, если НПФ не согласен с актуарной оценкой, то «имеется возможность это мнение оспорить через СРО актуариев и даже через суд».

«Детали актуарных методик могут немного отличаться, но трудно представить, что результаты расчетов двух актуариев будут отличаться настолько, чтобы создать неопределенность относительно финансовой устойчивости НПФ»,— отмечает руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный. Вместе с тем изменение параметров стресс-тестов, учитывая опасность принятия мер по предупреждению банкротства, действительно может повлиять на инвестиционную стратегию, отмечает эксперт. И здесь, по его мнению, позиции лоббистов выглядят взвешенными.

Илья Усов