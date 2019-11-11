Предпродажная заготовка

Банк России собирается расширить варианты продажи санируемых им финансовых институтов — банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний. Предполагается, что ЦБ сможет продавать санированных игроков на конкурсах, условия которых сам будет определять, или даже вообще без торгов, единственному претенденту. Эксперты указывают, что в нынешней ситуации вопрос в том, где найти этого претендента.

Как заявили “Ъ” в ЦБ, планируется распространить дополнительные механизмы продажи санируемых организаций, описанные в законопроекте «О санации НПФ», на банки и страховые компании. «Банк России выступает за большую гибкость в определении условий продажи санированных финансовых институтов»,— отметили там.

В опубликованном на прошлой неделе законопроекте варианты продажи НПФ после оздоровления силами Фонда консолидации пенсионного сектора (ФКПС) ЦБ значительно расширяются.

Так, фонд может быть продан на торгах, форма которых заранее определяется советом директоров ЦБ. В случае если торги не состоялись из-за того, что в них принял участие лишь один претендент, то заключается договор купли-продажи акций НПФ с этим единственным участником. Также НПФ может быть полностью или частично реализован на IPO или же просто продан одному или нескольким инвесторам без проведения торгов. Как пояснили “Ъ” в Банке России, санированные ЦБ банки и страховые компании предполагается продавать аналогичным образом.

Предыдущая версия законопроекта (см. “Ъ” от 28 марта) предполагала продажу оздоровленного НПФ лишь одним способом — «путем проведения открытого аукциона». Именно такой способ сейчас законодательно закреплен также для оздоровленных банков и страховых компаний, санируемых соответственно через фонды консолидации банковского и страхового сектора.

В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минфину предусмотреть помимо продажи оздоровленного банка на открытом аукционе также «возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований)». Соответствующий проект поправок должен быть внесен в правительство до 1 июля 2020 года. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

В законопроект «О санации НПФ» по сравнению с предыдущей версией также внесено изменение по определению цены продаваемого частного фонда. Ранее стартовая цена открытого аукциона определялась контрольным органом «на основе размера собственных средств». Теперь при продаже любым способом минимальная цена «определяется планом участия» контрольного органа, от имени которого действует управляющая компания ФКПС. В действующем законодательстве при продаже оздоровленного банка или страховой компании цена также определяется исходя из размера капитала. Будет ли внесено изменение в определении оценки по аналогии с предложенными механизмами для НПФ, в ЦБ не ответили.

У Банка России пока есть лишь опыт санации банков. Регулятор завершил оздоровление банка «ФК Открытие» (совместно с Бинбанком), Промсвязьбанка, Азиатско-Тихоокеанский банка (АТБ). Московский индустриальный банк (Минбанк) и Вокбанк (присоединяется к Минбанку) еще проходят оздоровление. Единственный опыт продажи санированного АТБ оказался неудачным: претенденты — Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк — на торги не пришли, и регулятор перенес продажу на 2020 год (см. “Ъ” от 14 марта).

Более гибкий порядок продажи санированных финансовых институтов формально упрощает процесс, но не решает ключевых вопросов, сходятся во мнении эксперты. «По сути, для успешной реализации санируемого банка должны быть интересанты и у них должны быть средства»,— указывает вице-президент агентства Moody`s Ольга Ульянова. А вот с этим на российском рынке много вопросов. Как указывает госпожа Ульянова, банковский бизнес сейчас не слишком рентабельный, кроме того, чем больше санируемый институт — тем меньше потенциальных кандидатов на его покупку.

Относительно страховщиков управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин говорит, что пока вопрос продажи санированных игроков «имеет глубоко теоретический характер».

Если же произойдет санация страховщика и он будет выставлен на продажу, то основным фактором опять-таки станет «заинтересованный и платежеспособный покупатель». «Хотя сейчас очевидные претенденты на санацию среди частных фондов отсутствуют, но они могут появиться, поскольку многие НПФ зависят от своих финансовых групп, положение которых может по той или иной причине ухудшиться,— комментирует ситуацию на пенсионном рынке руководитель комитета АНПФ по малым и региональным фондам Алексей Морозов.— Но, санировав фонд, ЦБ в итоге не сможет найти покупателя на него просто из-за условий ведения бизнеса, которые во многом сам регулятор и создал».

Илья Усов