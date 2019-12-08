09 декабря, понедельник
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Кинокритики США назвали фильм Скорсезе «Ирландец» лучшим фильмом года

Американский Национальный совет кинокритиков выбрал фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» лучшей картиной 2019 года. Лучшим режиссером стал Квентин Тарантино за «Однажды… в Голливуде».

Лучшей актрисой названа Рене Зеллвегер за «Джуди». Адам Сэндлер — лучший актер за «Неограненные драгоценности». Также совет решил вручить господину Скорсезе и актерам Роберту де Ниро и Алю Пачино премию «Icon».

Гала-концерт, на котором пройдет награждение победителей, состоится 8 января 2020 года в Нью-Йорке.

О фильме «Ирландец» — в приложении Weekend «Боги и антигерои Америки».

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