Фанаты «Крыльев Советов» и «Урала» покинули трибуны на 30-й минуте матча Российской премьер-лиги (РПЛ), который проходит в воскресенье, 8 декабря, на «Самара Арене». Акция была проведена в знак солидарности с болельщиками московского «Спартака», задержанных в Санкт-Петербурге 1 декабря.

Ранее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов РПЛ в связи с массовыми задержаниями поклонников столичной команды перед матчем 18-го тура лиги с «Зенитом».

После первого тайма матча «Крыльев Советов» и «Урала» команды обменялись забитыми мячами - 1:1.

Андрей Сазонов