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Фото: Игорь Руссак / Коммерсантъ

Москвичи выбирают вариант скромнее

Почему горожане стали реже арендовать коттеджи на Новый год

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Москвичи стали реже снимать коттеджи на новогоднюю ночь. За год спрос на аренду загородных домов на 31 декабря и 1 января упал, по данным агентства «Инком-Недвижимость», сразу на 40%. Аналитики рынка отмечают, что предпочтение сейчас отдают в основном подмосковным мини-гостиницам. Однако владельцы коттеджей утверждают, что готовы к конкуренции и пересматривают перечень услуг, чтобы привлечь клиентов. Что они предлагают? И почему все меньше москвичей готовы встречать Новый год в загородных домах? Выясняла Юлия Жданова.


Снять коттедж только на новогоднюю ночь, скорее всего, не получится. Дома на праздники сдают в основном на несколько дней, например, с 31 декабря по 3 января. Средняя стоимость аренды в Москве и области начинается от 80 тыс. руб. плюс страховой депозит. Он обычно равен сумме аренды. Если вы снимали квадратные метры не у собственника, придется оплатить комиссию агентству.

За эти деньги, как правило, арендаторы могут рассчитывать не только на комфортный дом, но и на спортивный инвентарь, баню, стереосистему и приставки для видеоигр. Чтобы привлечь клиентов, собственники коттеджей предлагают некоторые новые услуги бесплатно, пояснил владелец компании Luxury Cottage Константин Курепин: «Из 15 коттеджей остался один свободный, и тот должны в ближайшее время забронировать. Спрос примерно такой же, как в предшествующие годы.

У нас в стоимость входит и аренда квадратных метров, и дополнительные услуги.



Есть три основные территории. На одной из них 2 января проходят праздничные мероприятия. Они бесплатны. На улице мы устраиваем конкурсы, делаем плов в казане, глинтвейн разливаем нашим гостям и после этого устраиваем фейерверк».

Есть и участники рынка, которые признают, что спрос снизился. Управляющий директор «Метриум Премиум» Илья Менжунов сообщил, что в агентство недвижимости пока не поступило ни одной заявки на аренду коттеджей в праздничные дни. Причины оттока покупателей, по его словам, не только в снижении доходов россиян: «Я связываю это с тем, что сейчас огромное количество различных эко-отелей или отелей-спа с шикарными зонами отдыха и хорошей программой. Людям не хочется запирать себя в определенном загородном доме. Для того чтобы туда пошли люди, ты должен его нагрузить какой-то необходимой инфраструктурой. Отобьется ли это, будет зависеть только от конкретного владельца, который должен применить какую-то определенную фишку».

Спрос на аренду загородных домов в новогоднюю ночь снижается не первый год, сообщил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов: «В этом году ожидается, что спрос будет меньше примерно до 40%, чем в прошлом. Доход от сдачи коттеджей в аренду в новогоднюю ночь сильно зависит от того, какой это коттедж. Цифра может варьироваться в очень широких пределах: от пары десятков тысяч рублей до нескольких миллионов. Тенденции на рынке аренды следуют за общим рынком загородной недвижимости по купле-продаже. Поэтому здесь вне конкуренции западные направления, прежде всего, Новая Рига. На втором месте Дмитровка с крупными водными объектами».

О возросшей требовательности россиян к организации новогодних праздников за городом говорят и ивент-агентства. Кроме традиционных запросов о мангале, бане и караоке, арендаторы уделяют больше времени детским развлечениям. Свой выбор они чаще делают в пользу домов с оборудованными игровыми зонами, пользуются услугами аниматоров, сообщила эксперт по внутренним и внешним коммуникациям ивент-агентства Brand Garden Мария Каротам: «Люди стараются даже семьями выезжать на такие мероприятия.

Для детей всегда будут заказывать аниматоров.

Все уходят в диджитализацию: стараются заказать какие-то интересные аттракционы, всевозможные марафоны. Есть спрос на аниматоров “зеркальные люди”».

Стоимость нескольких дней аренды элитных коттеджей в Подмосковье в среднем сопоставима с отдыхом на популярном курорте. Например, недельный отдых в Барселоне на одного человека в скромной гостинице с заселением 30 декабря обойдется в те же 80 тыс. руб. По словам арендодателей, в этом году стоимость найма коттеджей на Новый год поднялась в пределах 5%. 

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