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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ   |  купить фото

Аренда ушла на каникулы

На рынке началось предновогоднее затишье

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За месяц до Нового года российский рынок аренды жилья не демонстрирует заметных колебаний. Стоимость однокомнатных квартир стагнирует, цены на двухкомнатное и трехкомнатное жилье показывают традиционных спад. Эксперты не ждут серьезных изменений в ближайшее время, но предупреждают, что собственники ставят различные условия в зависимости от категории арендаторов.


Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 15 городах-миллионниках в декабре составила 19,4 тыс. руб. в месяц. Это на 1,1% больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные ЦИАН. Двухкомнатное жилье за тот же период подешевело на 0,5%, до 26,4 тыс. руб. в месяц.

В «Авито Недвижимости» делают похожие оценки. Согласно расчетам сервиса, аренда однокомнатной квартиры в России сейчас стоит в среднем 16,2 тыс. руб. в месяц. Это на 0,3% дороже, чем в прошлом месяце. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели за месяц на 1,3% и 1,8%, до 26 тыс. руб. и 50,3 тыс. руб., соответственно. Отрицательную динамику аналитики объясняют сезонным фактором. Небольшое падение цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в декабре отмечается каждый год.

Лидером по росту стоимости аренды, по данным ЦИАН, в декабре стал Воронеж: однокомнатные квартиры в городе в декабре подорожали сразу на 8%, до 20 тыс. руб. в месяц. На втором месте Екатеринбург и Красноярск, где цены выросли на 6%, до 24,2 тыс. и 17 тыс. руб. в месяц.

В шести из 15 миллионников аренда в декабре подешевела, следует из расчетов аналитиков. Заметнее всего негативный тренд в Уфе, за месяц однокомнатные квартиры здесь подешевели на 5%, до 13,9 тыс. руб. в месяц. Следом идет Волгоград, где аренда в декабре стала дешевле на 4%: «однушки» в городе предлагают в среднем за 13,3 тыс. руб. в месяц. В «Авито Недвижимости» обращают внимание на снижение цен на однокомнатные квартиры в Казани, где за месяц они подешевели на 2,62%, до 16,6 тыс. руб. в месяц.

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, однокомнатные квартиры в декабре сдаются в среднем за 37 тыс. руб. в месяц. Это на 1% дешевле, чем в ноябре. Двухкомнатное жилье за тот же период — наоборот, подорожало на 1%, до 52,4 тыс. руб. в месяц.

Руководитель департамента аренды компании «Азбука Жилья» Роман Бабичев объясняет, что стоимость квартиры для разных арендаторов может отличаться в зависимости от предпочтений собственников. «Одну и ту же квартиру семье из трех человек сдадут за 35 тыс. руб. в месяц, а для приезжих из другой страны могут повысить цену на 10–15 тыс. руб.»,— объясняет он.

В Санкт-Петербурге, по данным «Авито Недвижимости», однокомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 24,5 тыс. руб. в месяц. За минувший месяц этот показатель незначительно скорректировался, снизившись на 0,18%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет текущую ситуацию на рынке аренды традиционным предновогодним затишьем. «В декабре и январе обычно меньше сделок, снижается объем предложения»,— поясняет он. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время цены на съемное жилье серьезно меняться не будут: речь может пойти только о небольших колебаниях относительно текущего уровня. Роман Бабичев соглашается, что рынок аренды находится в статичном состоянии: есть стабильный спрос и стабильное предложение.

«Ждать всплесков или падений не следует, если не поменяется экономическое положение и не будет очередного кризиса, стоимость аренды в течение года меняется на 5–7% в плюс или минус в зависимости от сезона»,— рассуждает эксперт.



Наиболее востребованным форматом на рынке жилья аналитики «Авито Недвижимости» называют однокомнатные квартиры. По итогам ноября они сформировали 64% в структуре спроса. В то время как в общем объеме предложения они формируют только 50%. Высокий интерес к формату в «Авито Недвижимости» связывают со снижением доходов населения и востребованностью на этом фоне более бюджетных, небольших квартир.

Александра Мерцалова


Динамика стоимости аренды жилья в Москве и крупнейших городах России

Средние ставки аренды однокомнатных квартир (тыс. руб. в месяц) Средние ставки аренды двухкомнатных квартир (тыс. руб. в месяц)
Город Декабрь 2018 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года Декабрь 2018 года Ноябрь 2019 года Декабрь 2019 года Динамика строимости аренды однокомнатных квартир за месяц Динамика стоимости аренды двухкомнатных квартир за месяц
Москва 35,2 37,2 37 49,4 51,8 52,4 -1% 1%
Санкт-Петербург 28,6 29,8 30,2 43,9 45,4 44,5 1% -2%
Нижний Новгород 16,3 18,6 18,1 21 28,6 27,4 -3% -4%
Казань 17,8 18 18,5 24,6 24,4 25 3% 2%
Самара 15,8 15,7 15,4 20,5 19,3 20,5 -2% 6%
Уфа 15,7 14,7 13,9 20,7 20,5 20,6 -5% 0%
Краснодар 17,3 19,6 20,1 22 27,2 28 3% 3%
Волгоград 13,8 13,8 13,3 20,2 18,6 19 -4% 2%
Воронеж 15,1 18,6 20 19,1 26,4 27,8 8% 5%
Екатеринбург 21,4 22,8 24,2 30,6 32,1 31 6% -3%
Красноярск 15,4 16,1 17 21,9 21,4 20 6% -7%
Новосибирск 18,5 18,5 19 27,6 25,3 26,5 3% 5%
Омск 13,7 14,1 13,9 19,5 17,3 16,6 -1% -4%
Пермь 16,7 17,4 18 21,7 24,1 22,3 3% -7%
Челябинск 12,6 12,1 12,1 18 15,8 15 0% -5%

Источник: данные аналитического центра ЦИАН.

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