Аренда ушла на каникулы

За месяц до Нового года российский рынок аренды жилья не демонстрирует заметных колебаний. Стоимость однокомнатных квартир стагнирует, цены на двухкомнатное и трехкомнатное жилье показывают традиционных спад. Эксперты не ждут серьезных изменений в ближайшее время, но предупреждают, что собственники ставят различные условия в зависимости от категории арендаторов.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 15 городах-миллионниках в декабре составила 19,4 тыс. руб. в месяц. Это на 1,1% больше, чем в ноябре, свидетельствуют данные ЦИАН. Двухкомнатное жилье за тот же период подешевело на 0,5%, до 26,4 тыс. руб. в месяц.

В «Авито Недвижимости» делают похожие оценки. Согласно расчетам сервиса, аренда однокомнатной квартиры в России сейчас стоит в среднем 16,2 тыс. руб. в месяц. Это на 0,3% дороже, чем в прошлом месяце. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подешевели за месяц на 1,3% и 1,8%, до 26 тыс. руб. и 50,3 тыс. руб., соответственно. Отрицательную динамику аналитики объясняют сезонным фактором. Небольшое падение цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в декабре отмечается каждый год.

Лидером по росту стоимости аренды, по данным ЦИАН, в декабре стал Воронеж: однокомнатные квартиры в городе в декабре подорожали сразу на 8%, до 20 тыс. руб. в месяц. На втором месте Екатеринбург и Красноярск, где цены выросли на 6%, до 24,2 тыс. и 17 тыс. руб. в месяц.

В шести из 15 миллионников аренда в декабре подешевела, следует из расчетов аналитиков. Заметнее всего негативный тренд в Уфе, за месяц однокомнатные квартиры здесь подешевели на 5%, до 13,9 тыс. руб. в месяц. Следом идет Волгоград, где аренда в декабре стала дешевле на 4%: «однушки» в городе предлагают в среднем за 13,3 тыс. руб. в месяц. В «Авито Недвижимости» обращают внимание на снижение цен на однокомнатные квартиры в Казани, где за месяц они подешевели на 2,62%, до 16,6 тыс. руб. в месяц.

В Москве, согласно расчетам ЦИАН, однокомнатные квартиры в декабре сдаются в среднем за 37 тыс. руб. в месяц. Это на 1% дешевле, чем в ноябре. Двухкомнатное жилье за тот же период — наоборот, подорожало на 1%, до 52,4 тыс. руб. в месяц.

Руководитель департамента аренды компании «Азбука Жилья» Роман Бабичев объясняет, что стоимость квартиры для разных арендаторов может отличаться в зависимости от предпочтений собственников. «Одну и ту же квартиру семье из трех человек сдадут за 35 тыс. руб. в месяц, а для приезжих из другой страны могут повысить цену на 10–15 тыс. руб.»,— объясняет он.

В Санкт-Петербурге, по данным «Авито Недвижимости», однокомнатные квартиры сейчас стоят в среднем 24,5 тыс. руб. в месяц. За минувший месяц этот показатель незначительно скорректировался, снизившись на 0,18%.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет текущую ситуацию на рынке аренды традиционным предновогодним затишьем. «В декабре и январе обычно меньше сделок, снижается объем предложения»,— поясняет он. Эксперт прогнозирует, что в ближайшее время цены на съемное жилье серьезно меняться не будут: речь может пойти только о небольших колебаниях относительно текущего уровня. Роман Бабичев соглашается, что рынок аренды находится в статичном состоянии: есть стабильный спрос и стабильное предложение.

«Ждать всплесков или падений не следует, если не поменяется экономическое положение и не будет очередного кризиса, стоимость аренды в течение года меняется на 5–7% в плюс или минус в зависимости от сезона»,— рассуждает эксперт.

Наиболее востребованным форматом на рынке жилья аналитики «Авито Недвижимости» называют однокомнатные квартиры. По итогам ноября они сформировали 64% в структуре спроса. В то время как в общем объеме предложения они формируют только 50%. Высокий интерес к формату в «Авито Недвижимости» связывают со снижением доходов населения и востребованностью на этом фоне более бюджетных, небольших квартир.

Александра Мерцалова