Арабские деньги выходят из сельского интернета

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и инвесткомпания Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов выходят из проекта по устранению цифрового неравенства в России. В его рамках их компания предоставила «Ростелекому» около 10 млрд руб. на программу по проведению интернета в удаленные населенные пункты, рассчитанную до 2024 года, и получила среднюю доходность в 18% в год. По экспертным оценкам, после завершения строительства инфраструктуры «Ростелекому» нужно будет инвестировать в проект от 2 млрд до 8 млрд руб. ежегодно.

РФПИ и Mubadala до конца 2019 года выйдут из проекта по ликвидации цифрового неравенства в России, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Их партнер — «Ростелеком» — приобретет созданную ими проектную компанию вместе с остатком займа из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), подтвердили “Ъ” в «Ростелекоме».

В РФПИ сообщили “Ъ”, что консорциум инвесторов «рассматривает возможность выхода из проекта по истечении пятилетнего горизонта инвестирования, который был предусмотрен документацией проекта с самого начала». Завершение выхода планируется до конца февраля 2020 года, инвесторы довольны доходностью проекта, уточнил представитель РФПИ. По данным собеседника “Ъ”, знакомого с ситуацией, средняя годовая доходность РФПИ и Mubadala составила около 18% в рублях. В Mubadala не ответили на запрос.

«Ростелеком» в рамках запущенной в 2014 году программы по устранению цифрового неравенства должен проложить в удаленные регионы страны около 200 тыс. км волоконно-оптических линий связи, которые обеспечат местным жителям интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. За десять лет на эти цели «Ростелеком» должен получить 163 млрд руб. из резерва универсального обслуживания, который наполняется за счет отчислений от операторов связи. Но часть средств из резерва неоднократно расходовалась на другие направления, что привело к недофинансированию проекта.

Mubadala и РФПИ участвовали в проекте финансово. По данным Kartoteka.ru, структура арабской компании владеет 51% созданной в 2014 году для участия в проекте компании «Инфраструктурные инвестиции-4» (ИИ-4). Остальные 49% — у структуры РФПИ. ИИ-4 предоставила «Ростелекому» заем на 15 лет на сумму 10,1 млрд руб. под процентную ставку не более 17% годовых. В целом «Ростелеком» планировал получить с помощью РФПИ 67,5 млрд руб., из которых 30,4 млрд руб. в виде кредитов госбанков и 27,4 млрд руб.— из ФНБ. Из ФНБ пришли 4 млрд руб.: облигации на соответствующую сумму на 15 лет по закрытой подписке ИИ-4 выпустила в пользу Минфина.

Проектная компания продолжит свое существование и по условиям выделения средств из ФНБ будет продолжать их погашение в течение десяти лет, уточнил представитель «Ростелекома». Он подтвердил, что итоговая сумма финансирования от ИИ-4 составила 10 млрд руб., второй транш не был привлечен.

РФПИ и Mubadala могут выйти из проекта с рыночной доходностью, хотя сам он еще далек от завершения, констатирует руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек. По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, ежегодные инвестиции в развитие проекта уже после завершения строительства инфраструктуры и первоначального активного привлечения клиентов будут составлять 2–8 млрд руб. в год.

Заместитель директора Аналитического кредитного рейтингового агентства Александр Гущин считает, что в будущем иностранных инвесторов может заинтересовать и участие в выстраивании в России инфраструктуры 5G, если ее будет строить единый оператор или консорциум крупнейших компаний. По мнению господина Акылбека, несмотря на текущее состояние инвестиционного климата в России, привлекательным для иностранных инвесторов также может быть сегмент компаний, управляющих башенной инфраструктурой связи.

Юлия Тишина