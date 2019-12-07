На Играх в Токио россияне будут представлять ОКР, не подпадающий под санкции WADA

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио российские спортсмены будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил президент ОКР Станислав Поздняков. ОКР, по словам господина Позднякова, не подпадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Решение о судьбе российских спортсменов исполком WADA примет 9 декабря.

«Начиная с сегодняшнего момента все спортсмены, которые будут выступать в Токио, это спортсмены, представляющие олимпийскую команду Олимпийского комитета России»,— сказал господин Поздняков (цитата по ТАСС). Он добавил, что ОКР готов предоставить все необходимые для международных федераций возможности для дополнительного тестирования всех российских атлетов перед олимпийскими играми в 2020 году.

Станислав Поздняков также назвал «чрезмерными, нелогичными и неадекватными» предполагаемые санкции в отношении российских спортсменов, которые могут стать самыми жесткими ограничительными мерами, когда-либо принятыми в истории мирового спорта.

Напомним, комитет по соответствию (CRS) рекомендовал исполкому WADA лишить Российское антидопинговое агентство статуса и ограничить участие российских спортсменов во всех крупных международных соревнованиях на четыре года. Президент WADA Крейг Риди уже назвал допинговый скандал в России самым масштабным в истории.

В случае если исполком WADA примет рекомендацию CRS, на Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут вновь, как и на зимних Играх-2018 в Пхёнчхане, выступать в нейтральном статусе, то есть без своего флага и гимна.

О том, как российскому спорту грозят самыми жесткими санкциями в его истории,— в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».