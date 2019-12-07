За три года в ХМАО полностью обновят пассажирские вагоны

РЖД в течение трех лет обновит весь подвижной состав, который используется на пригородных маршрутах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве на 2020-2022 годы, которое сегодня подписали губернатор ХМАО Наталья Комарова и начальник СвЖД Иван Колесников.

По данным пресс-службы окружного правительства, за 2019 год было приобретено три современных вагона, один из которых адаптирован для маломобильных граждан. Планируется, что в течение трех лет округ приобретет еще 18 вагонов для пригородных маршрутов. Как сообщила госпожа Комарова, в округе действует девять таких направлений. «Из бюджета автономного округа дотируется стоимость билетов для пассажиров до 74%», — отметила она.

Соглашение также предусматривает реализацию совместных проектов по развитию инфраструктуры. Как уточнила глава региона, речь идет о реконструкции железнодорожных вокзалов в Сургуте и Пыть-Яхе. «Уверена, что РЖД пройдут этап завершения аукционов и работы начнутся. Проекты согласованы, в том числе с гражданами. За счёт окружного бюджета будет создана инфраструктура, необходимая для реконструированных вокзалов», — сообщила госпожа Комарова. Она добавила, что в 2020 году планируется завершить строительство вокзала в Нягани.

Господин Колесников полагает, что в 2020 году компания закончит все процедуры и приступит к строительству вокзалов. Он добавил, в рамках соглашения планируется развитие на территории округа материально-технической базы для заправки и обслуживания локомотивов, работающих на сжиженном природном газе.

Дарья Соколова