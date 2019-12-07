США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

Африканское командование ВС США (AFRICOM) считает, что Россия сбила в ноябре американский безоружный беспилотник над Ливией, сообщает Reuters. Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября.

По словам главы командования Стивена Таунсенда, операторы ПВО «не знали, что это был американский самолет с дистанционным управлением, когда они обстреливали его». «Но сейчас они наверняка знают, кому это принадлежит, и отказываются вернуть обломки. Они говорят, что не знают, где они, но я на это не куплюсь»,— сказал господин Таунсенд.

Как сообщил представитель ВВС Африканского командования полковник Кристофер Карнс, по оценке США, которая ранее не разглашалась, либо российские частные военнослужащие, либо так называемая Ливийская национальная армия Халифы Хафтара эксплуатировали средства противовоздушной обороны, когда связь с беспилотником была утеряна. Представитель правительства национального согласия Ливии заявил агентству, что ответственность за это несут российские военные.

Напомним, когда связь с аппаратом была потеряна, он выполнял полеты для оценки экстремистской деятельности в регионе. «Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности»,— сообщило тогда командование.