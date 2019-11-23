Военные США потеряли связь с беспилотником в Ливии

Африканское командование ВС США (AFRICOM) сообщило о потери связи с беспилотником, выполнявшим полет в Триполи (Ливия). Связь с аппаратом была потеряна 21 ноября, он выполнял полеты для оценки экстремистской деятельности в регионе.

«Безоружный беспилотный летательный аппарат Африканского командования ВС США утерян 21 ноября на Триполи, Ливия. Операции БЛА проводятся в Ливии для оценки текущей ситуации с безопасностью и мониторинга насильственной экстремистской деятельности»,— говорится в сообщении командования в Twitter. Эти операции «операции имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии», добавили в AFRICOM.