США отложили признание мексиканских наркокартелей террористами

Президент США Дональд Трамп отложил решение о признании мексиканских наркокартелей террористическими организациями. По его словам, он сделал так, потому что его попросил президент Мексики Андрес Мануэль.

«Вся необходимая работа по признанию мексиканских наркокартелей террористическими организациями завершена. В соответствии с законом мы готовы это сделать. Но по запросу человека, который мне нравится и уважаем мною, кто так хорошо с нами работал, президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, мы временно откладываем внесение»,— написал господин Трамп в Twitter. По его словам, страны будут активнее работать против наркоторговли.

В ответ глава МИД Мексики поблагодарил президента США от имени правительства. По его мнению, «победило сотрудничество». Он уверен, что это приведет к хорошим результатам.

О планах по внесению наркокартелей в список террористических организаций господин Трамп сообщил в конце ноября 2019 года. До этого президент заявлял, что хочет ввести пошлины на импорт из Мексики, чтобы остановить поток мигрантов и чтобы заставить страну лучше бороться с наркокартелями.

О том, как США и Колумбия подписали соглашение по борьбе с наркоторговлей,— в материале “Ъ”.