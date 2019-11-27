США внесут в список террористических организаций наркокартели Мексики

Вашингтон планирует внести в список террористических организаций мексиканские наркокартели, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Они будут внесены... Я работал над этим в течение последних 90 дней. Вы знаете, это не так просто, вы должны пройти через процесс»,— сказал глава Белого дома в интервью американскому журналисту Биллу О'Рейли. Двумя неделями ранее господин Трамп написал в своем Twitter о готовности «начать войну» против наркокартелей и «стереть их с лица земли».

Президент США отказался сообщить, какие именно меры он рассмотрит, если картели будут определены как террористические организации. Когда журналист спросил, возможны ли удары беспилотников в Мексике, президент ответил: «Я не хочу говорить, что я собираюсь делать, но они (власти Мексики.— “Ъ”) будут поставлены в известность».

В США запрещены оказание помощи организациям, признанным террористическими, а также поддержка их членов. Они также лишаются права въезда в США. Финансовые учреждения, располагающие средствами террористических организаций, должны их заблокировать и сообщить об этом Минфину.

Несколькими месяцами ранее Дональд Трамп объявил о планах введения пошлин в отношении импорта из Мексики. Цель принимаемой меры — заставить власти Мексики ограничить миграцию из Центральной Америки и начать более активную борьбу с наркокартелями.

О том, как США и Колумбия подписали соглашение по борьбе с наркоторговлей,— в материале “Ъ”.