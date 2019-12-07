Бизнесмен Андрей Симановский выкупил за 35 млн рублей стол, который из старинных досок сделал Евгений Куйвашев

В Екатеринбурге прошел девятый благотворительный аукцион «Екатерининская асамблея». Средства, вырученные от продажи лотов, уральские бизнесмены направят в детский центр протезирования «Хочу ходить». Самым крупным лотом оказался стол, который из старинных досок сделал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Его выкупил владелец «Сима-Ленда» Андрей Симановский за 35 млн руб. (или 500 тыс. евро).

«Мой лот — стол из старинных досок — ушел с молотка за 35 млн руб.! Сейчас уже можно шутить про то, что бросить бы все и уйти в мебельный бизнес. А в первые минуты был тронут почти до слез. За короткий промежуток времени Екатерининская ассамблея из небольшого и скорее развлекательного мероприятия выросла до по-настоящему мощной благотворительной акции, которая позволяет решать масштабные социальные задачи и помогать все большему числу людей. Спасибо великолепному Евгению Миронову (актер, поддерживает фонд) за поддержку, спасибо Дмитрию Пумпянскому и всем организаторам и участникам, спасибо Андрею Симановскому за азарт, спасибо ребятам-мастерам, что помогли сделать мой чудо-лот», — написал у себя в Instagram губернатор.

Всего по итогам «Екатерининской ассамблеи» удалось собрать 86,5 млн руб.