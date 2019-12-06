Два бывших премьер-министра Киргизии осуждены за коррупцию

Свердловский районный суд Бишкека приговорил Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, в разное время занимавших должность премьер-министра Киргизии, к 15 и 7 годам и шести месяцам лишения свободы соответственно, передает ТАСС. Их признали виновными в коррупции и злоупотреблении служебным положением при заключении контракта на модернизацию Бишкекской ТЭЦ. Адвокаты осужденных заявили о намерении опротестовать приговоры.

Дело о коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, которую за $386 млн проводила китайская компания TBEA, было возбуждено в январе 2018 года. По словам генерального прокурора Киргизии Откурбека Джамшитова, ущерб при модернизации ТЭЦ составил $111 млн.

Фигурантами дела, помимо экс-премьеров, являются также экс-глава Министерства энергетики Киргизии, бывший министр финансов и еще ряд бывших высокопоставленных чиновников. Обвинение в коррупции при модернизации ТЭЦ предъявлено и бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, ему приговор пока не вынесен.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Жанторо Сатыбалдиев был главой правительства республики в 2012–2014 годах, Сапар Исаков — с 2017 по 2018 год.