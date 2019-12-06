России опять понадобились итальянские зодчие

Объявлено имя куратора российского павильона Венецианской архитектурной биеннале 2020 года: им стал итальянский архитектор, урбанист, преподаватель Ипполито Пестеллини Лапарелли. Его проект, посвященный реконструкции павильона, будет называться «Открыто!». Финансированием как реконструкции, так и выставок в российском павильоне в ближайшие годы займется бизнесмен Леонид Михельсон. С подробностями — Игорь Гребельников.

Пятничной пресс-конференции в ресторане Regent by Rico в гостинице «Арбат» (находится в управлении МИДа) предшествовали важные административные назначения, касающиеся российского павильона на Венецианской биеннале. Дело в том, что исторически управление павильоном осуществляется двумя ведомствами: здание находится на балансе Министерства иностранных дел, а за выставочные проекты отвечает Минкульт, назначающий комиссара павильона, который, в свою очередь, выбирает куратора. В 2010 году с участием Альфа-банка был создан Фонд поддержки выставочного павильона на Венецианской биеннале: на него были возложены обязательства по поддержанию здания в достойном состоянии. В связи с этим постоянно говорилось о реконструкции павильона, построенного по проекту Алексея Щусева в 1914 году, однако дальше регулярно проводимого мелкого ремонта и появления временной внутренней лестницы дело не пошло. Организацию выставок Минкульт финансировал лишь частично: привлечением спонсоров обычно занимался комиссар павильона.

Но теперь структура управления павильоном изменилась. В ноябре было объявлено, что его арендатором на ближайшие десять лет станет компания Smart Art, основанная с целью поддержки проектов российских художников три года назад Анастасией Корнеевой и дочерью министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатериной Винокуровой. Распоряжением Минкульта комиссаром павильона назначена Тереза Иароччи Мавика, директор фонда V-A-C, основанного совладельцем «Новатека» Леонидом Михельсоном. И теперь, как было объявлено в пятницу, бизнесмен обещает финансирование полноценной реконструкции павильона, а также (на ближайшие годы) выставочных проектов в его стенах.

В целом новая конфигурация может оказаться эффективнее предыдущих: заместитель министра культуры Алла Манилова, объявляя о назначении нового комиссара, заявила даже, что ведомством поставлена амбициозная задача — российский павильон должен стать лауреатом «Золотого льва».

Сама же Тереза Мавика считает, что такие ожидания основаны на недостаточном понимании того, что такое российский павильон, для чего он нужен. По ее мнению, выставки в нем, как правило, носили «отчетный» характер, не стремились соответствовать темам основного проекта биеннале, а рассказывали «свои истории». Она даже сравнила это с тем, как если бы на чемпионате мира по футболу пыталась бы выступить хоккейная команда. По поводу «Золотых львов», наград Венецианской биеннале, она пояснила, что их присуждает жюри, состав которого определяет куратор основного проекта, в тесном сотрудничестве с ними он готовит и свою выставку. Неудивительно, что российский павильон, который, по ее мнению, подчеркивает свою отдельность, остается без наград. Так что одним из приоритетов в своей работе госпожа Мавика видит налаживание взаимодействия российской команды с куратором всей биеннале.

Видимо, на ближайшей архитектурной биеннале этому призвано поспособствовать назначение иностранного куратора российского павильона (на самом деле, такое бывало и в бытность его комиссаром Стеллы Кесаевой) — им стал итальянский архитектор и урбанист Ипполито Пестеллини Лапарелли. С ним Тереза Мавика уже сотрудничала на последней европейской биеннале современного искусства «Манифеста» в Палермо. Тему выставки в российском павильоне он предложил, исходя из планов его реконструкции, а также желания представить новое поколение российских архитекторов. На днях будет объявлен конкурс проектов реконструкции, возраст участников — до 40 лет, победителя определят в феврале.

Господин Лапарелли считает, что тема реконструкции павильона, построенного более ста лет назад, коррелирует с темой основного проекта биеннале «Как мы будем жить вместе?», предложенной его куратором, ливанским архитектором Хашимом Саркисом.

В планах Лапарелли вернуть элементам щусевской постройки их былую функциональность — например, открыть для публики балкон, выходящий на лагуну, но в то же время привести здание в соответствие с современными экспозиционными запросами (в павильоне отсутствует кондиционер, система климат-контроля, пандус для инвалидов; теперь рассматривается и возможность обустройства туалета для публики). Собственно, выставкой станет работа архитектурного бюро непосредственно в павильоне (отсюда и ее название — «Open!», то есть «Открыто!»), а саму реконструкцию планируют завершить к началу художественной биеннале 2021 года.