Поезд «Аллегро» прибудет в Петербург с полуторачасовым опозданием

В пятницу, 6 декабря, в связи с техническими причинами на территории Финляндии в пути следования задерживается поезд №786 сообщением Хельсинки – Санкт-Петербург, отправившийся из финской столицы в 16:00. Прогнозируемое время опоздания при поступлении на территорию РФ составит около 1,5 часов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В связи со сбоем расписания также возможна задержка отправления поезда №787 из Петербурга в Хельсинки, который по графику должен отбыть с Финляндского вокзала с 20:30, уточнили в ОЖД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в последний раз масштабный сбой в графике движения поездов «Аллегро» произошел в конце октября. Причиной стали проблемы с контактной сетью на территории Финляндии.