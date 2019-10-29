Поезд «Аллегро» отправился из Петербурга в Хельсинки почти с двухчасовых опозданием

Скоростной поезд №783 «Аллегро» отправился из Петербурга в Хельсинки с опозданием на 1 час 42 минуты из-за технологического сбоя в расписании, вызванного неполадками в работе контактной сети на территории Финляндии. При этом диспетчерский аппарат Октябрьской железной дороги предпринимает необходимые меры для сокращения времени отставания поезда при следовании по территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за обесточивания контактной сети в Финляндии утром 29 октября на границе был задержан поезд №00781. В то же время другой состав «Аллегро» №782 прибыл из Хельсинки в Петербург с опозданием на 2 часа 5 минут.