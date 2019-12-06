На выходных в Петербурге ограничат движение по Лиговскому проспекту

В выходные, 7 и 8 декабря, в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. В частности, в связи с производством работ по ремонту оборудования газопровода в субботу, 7 декабря, закрывается, а в воскресенье, 8 декабря, ограничивается движение по улице Рентгена — от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева в Петроградском районе города. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, с 8 по 14 декабря из-за плановых работ по реконструкции газопровода движение транспорта также ограничат по Лиговскому проспекту — на участке от Роменской улицы до Рязанского переулка.

Работы на обоих объектах проведет ООО «ПетербургГаз».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге до 10 января 2020 года ограничено движение по участку проспекта Ветеранов. Кроме этого до воскресенья, 8 декабря, полностью закрыта четная сторона Фурштатской улицы.