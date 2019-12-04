В Петербурге ограничат движение по проспекту Ветеранов и закроют по Фурштатской

В ближайшие дни вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспортных средств на разных улицах Петербурга. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В частности, с 5 декабря 2019 года по 10 января 2020 года из-за продолжающихся работ по прокладке водопровода движение будет ограничено по проспекту Ветеранов — от улицы Партизана Германа до моста Ветеранов, без перекрестка с Авангардной улицей.

Кроме этого, с 6 по 8 декабря по той же причине полностью закроют движение транспорта по четной стороне Фурштатской улицы — на участке от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в связи с производством работ по прокладке теплосети в Калининском районе Петербурга до 9 декабря продолжит действовать ограничение движения транспорта по улице Руставели — от проспекта Луначарского до Киришской улицы.