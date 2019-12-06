Директора ФБК Жданова арестовали на десять суток

Хамовнический районный суд Москвы арестовал на десять суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, сообщил сам господин Жданов в Twitter. Директор ФБК был задержан днем 6 декабря у офиса фонда, после чего его доставили в ОВД «Лужники».

Господину Жданову вменялась ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация публичной акции без подачи уведомления). Речь идет об акции за допуск к выборам в Московскую городскую думу оппозиционных кандидатов, которая состоялась 14 июля.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В частности, 27 июля прошел крупный несанкционированный митинг, после которого было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. В ходе судебных разбирательств несколько участников летних протестов получили реальные сроки.

О протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.