Лавров назвал слухами информацию о присутствии российских наемников в Ливии

Информация о присутствии российских наемников в Ливии является слухами, которые распространяют США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то когда по всему миру, где угодно, если мы говорим о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию, сколько там военнослужащих официальных, служащих армий стран НАТО, которые никто не приглашал, о них никто вопросов не задает, они как бы там по факту присутствуют и имеют на это право»,— сказал министр в ходе выступления на V Международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог» (цитата по «РИА Новости»),

По его словам, материалы о том, что «Россия опять где-то что-то делает не так», «подбрасывают Bellingcat или прочие неправительственные структуры». При этом господин Лавров указал, что РФ является одной из немногих стран, поддерживающих отношения со всеми без исключения политическими силами Ливии.

Об участии российских наемников в гражданской войне в Ливии сообщали как российские, так и иностранные СМИ. Утверждалось, что они принимают участие в конфликте на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, который базируется на востоке страны. Силам господина Хафтара противостоят вооруженные силы сформированного при поддержке ООН и признанного международным сообществом правительства национального согласия под руководством премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа. Правительство базируется на западе страны.