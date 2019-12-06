В Северном речном порту всплывет жилой квартал

Девелопер «Кортрос» начинает свой крупный проект в Москве — компания построит более 800 тыс. кв. м жилья у Северного речного порта на Ленинградском шоссе. Партнером станет Capital Group Павла Те, вместе с которой «Кортрос» уже запускал несколько проектов. При этом в «Кортросе» в 2019 году изменилась структура акционеров: холдинг «Ренова» перестал быть контролирующим владельцем девелопера.

Девелоперы «Кортрос» и Capital Group договорились о застройке 19,8 га на Ленинградском шоссе, 57–63 на севере Москвы. По данным “Ъ”, партнеры планируют построить там комплекс общей площадью 837,4 тыс. кв. м, из которых 537,6 тыс. кв. м придется на жилую часть, а 300 тыс. кв. м — на нежилую, в том числе офисы (274,5 тыс. кв. м), детский сад на 450 мест и школу на 1 тыс. мест. Проект планировки также предполагает, что инвестор модернизирует Северный речной порт и благоустроит набережную.

Участок на Ленинградском шоссе изначально принадлежал основателю «Росгосстраха» Данилу Хачатурову — это был один из последних крупных проектов предпринимателя. В 2017 году он передал «Росгосстрах» под контроль группы «Открытие», договорившись о получении взамен доли в банке. Однако спустя сутки после сделки с «Открытием» Центробанк начал санацию банка и, как следствие, стал собственником и «Росгосстраха». Доли в «Открытии» при этом господин Хачатуров не получил.

Но, как утверждает источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, в случае с «Кортросом» и Capital Group продавцом участка Северного речного порта были третьи лица, которых он не называет.

Как сообщал “Ъ” в июле 2018 года, на участок также претендовали девелоперы ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова и ПИК Сергея Гордеева. Но они отказались от сделки как раз из-за сложностей с оформлением разрешений, сообщает собеседник “Ъ”. По его словам, «Кортрос» и Capital Group делят доли в проекте в соотношении 70% и 30% соответственно. В «Кортросе» не конкретизируют эти детали.

У девелоперов уже были совместные проекты: в 2018 году они вместе начали строить жилой комплекс iLove на улице Бочкова на севере Москвы, а осенью объявили о приобретении 100% долей в проекте. «Кортрос» также выкупил у Capital Group жилой комплекс Bauman House на востоке Москвы. Гендиректор Key Capital Сергей Камлюк говорит, что Capital Group традиционно работает по партнерской схеме. К тому же, продолжает он, совместный формат позволяет реализовать крупные проекты быстро.

Ранее эксперты оценивали “Ъ” стоимость участка в 8–10 млрд руб., отмечая хорошее расположение будущего жилого комплекса — на первой линии реки и в пешей доступности от метро.

Среди минусов участка они называли высококонкурентное окружение. Замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Виктория Петрова оценивает стоимость площадки 19,8 га в 11–12 млрд руб., без учета обременения по благоустройству порта, которое должно быть реализовано за счет средств инвестора. Ввиду масштаба и наличия благоустройства стоимость может быть и ниже, добавляет она.

В Colliers International, которая, по словам собеседника “Ъ”, вела сделку, и Capital Group не стали комментировать сделку. В «Кортросе» сообщили, что строительство займет 8–10 лет, объем инвестиций составил 70 млрд руб.

Президент «Кортроса» Вениамин Голубицкий заявил “Ъ”, что это знаковый для Москвы проект и по объему, и по архитектурным решениям, это будет крупнейший проект девелопера в Москве.

Без учета речного порта в портфеле «Кортроса» в Москве сейчас насчитывается около 1 млн кв. м, а у Capital Group — около 8,2 млн кв. м. Как следует из данных ЕГРЮЛ, в марте 2019 года у «Кортроса» сменилась структура владения: «Ренова» Виктора Вексельберга перестала быть контролирующим акционером компании. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, «Ренове» принадлежит 49% «Кортроса», по 25% — у АО «КомплексПром» и офшора Tonston Investments Ltd, 1% — у ООО «Кортрос». Tonston Investments Ltd на 100% принадлежит Вениамину Голубицкому.

По словам Виктории Петровой, на участке на Ленинградском шоссе, несмотря на удаленность от центра, можно возвести проект бизнес-класса. Однако у девелоперов будет высокая конкуренция: рядом строится несколько крупных проектов, в том числе Aquatoria. Стоимость квартир в проекте «Кортроса» может начинаться с 240–250 тыс. руб. за 1 кв. м. По словам госпожи Петровой, офисы на Ленинградском проспекте и шоссе востребованы у арендаторов: здесь сосредоточен существенный объем площадей класса А. Но до 2022 года в этом районе планируется объем большого количества новых офисов, что создаст конкуренцию проекту и может замедлить сроки реализации.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов