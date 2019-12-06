Власти Петербурга отказались от продажи акций авиакомпании «Россия»

В правительстве Петербурга определились с планом приватизации на 2020 год. Согласно постановлению городского правительства, опубликованному на сайте Смольного в пятницу, 6 декабря, всего город на следующий год продаст бизнесу четыре здания, один ГУП («Ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово"») и акции в банке «Санкт-Петербург» и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на общую сумму 423,8 млн рублей.

Отметим, что предыдущий проект постановления содержал сумму в семь раз превышающую нынешнюю — более 2,8 млрд руб. В частности, Смольный за 1,8 млрд руб. собирался продать находящиеся в собственности города акции авиакомпании «Россия», а также АО «Авенариум+», исторический особняк на улице Чайковского, д. 20 и ГУП «Баня №72».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургским властям в настоящий момент принадлежат 25% акций авиакомпании Россия. О намерении Смольного их продать сообщалось еще в январе.