В Смольном намерены продать принадлежащие городу 25% акций авиакомпании «Россия»

Власти Петербурга намерены выставить на продажу принадлежащий городу 25-процентный пакет акций авиакомпании «Россия». Информация об этом размещена на портале антикоррупционной экспертизы. Как отмечается в пояснительной записке, продажа пакетов принесет бюджету дополнительные доходы.

Общая стоимость активов АО «Авиакомпания "Россия"» оценивается в 7,3 млрд рублей. Исходя из этого, за 25% акций Смольный может выручить от продажи как минимум 1,8 млрд руб., сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что о возможности продажи блокпакета в «России» администрацией Петербурга со ссылкой на источник в Смольном “Ъ-СПб” писал еще в январе. Напомним, что «Аэрофлот», в группу которого входит данный перевозчик, контролирует 75% минус 1 акция авиакомпании.