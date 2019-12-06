Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за «катастрофу» с производством семян

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала ситуацию с производством отечественных семян. По ее словам, отрасль «полностью загубили», и Минсельхоз не принимает необходимых мер. Она обратила внимание на то, что Россия зависима в этой сфере от зарубежных партнеров, и сельскохозяйственную продукцию в основном выращивают из импортных семян.

«По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без "энергетики"? С 90-х годов полностью загубили отечественное семеноводство <...> Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство и мне сказали, что петрушка, укроп и салат — это тоже импортные семена, вот это меня правда добило»,— заявила госпожа Матвиенко на совещании со статс-секретарями—заместителями министерств и ведомств (цитата по «Интерфаксу»).

«Казалось бы, в набат надо бить Минсельхозу, ходить в правительство, объединять усилия с Министерством образования и науки, с Академией наук, разработать четкий амбициозный план по развитию отечественного семеноводства»,— отметила Валентина Матвиенко и заявила, что от ведомства ждут «конкретных действий».

Как сообщил «Огоньку» в феврале директор департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России Владимир Авдеенко, что по семенам овощей импортозависимость доходит до 47%, по кормовым культурам — до 90%, в селекции и питомниководстве плодовых, ягодных и орехоплодных культур — до 70%.

О проблемах с производством семян читайте в материале «Огонька» «Что посеешь?».