Взыскание оправданию рознь

Арбитражный суд счел оправдательный приговор Ленинского райсуда Ростова в отношении бывшего гендиректора банка «Кредит-Экспресс» Михаила Колмыкова недостаточным основанием для пересмотра дела о взыскании с него 10,4 млн руб. в качестве возмещения убытков, якобы нанесенных банку его действиями. По мнению арбитражного суда, в приговоре по уголовному делу не сказано, что банкир этих действий не совершал. Эксперты считают решение арбитража законным и обоснованным. Сам господин Колмыков намерен его оспаривать.



Арбитражный суд Ростовской области отказался пересмотреть дело о взыскании с бывшего генерального директора банка «Кредит-Экспресс» Михаила Колмыкова 10,4 млн руб. в пользу финансового учреждения. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Указанную сумму в июне 2017 года арбитражный суд взыскал с банкира в качестве возмещения убытков, якобы нанесенных банку «Кредит-Экспресс» незаконными выдачами кредитов сверх установленного регламентом лимита, необоснованными выплатами премий, а также компенсацией самому себе за неиспользованный отпуск и командировочных расходов.

На основании обвинений в этих действиях в том же году в отношении господина Колмыкова было возбуждено уголовное дело по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Ленинский районный суд Ростова в августе 2019 года счел вину бывшего банкира недоказанной и полностью его оправдал. Суд установил, что регламент выдачи кредитов был принят задним числом, а подпись председателя совета директоров Владимира Шеина под документом оказалась поддельной. В ходе судебного следствия также было установлено, что действия господина Колмыкова по выдаче себе компенсации за неиспользованные отпуска не противоречили законодательству. Доказательства незаконной компенсации командировочных расходов и вовсе отсутствовали в деле.

Получив оправдательный приговор, Михаил Колмыков обратился в арбитражный суд с требованием пересмотреть решение о взыскании него 10,4 млн руб., так как оправдательным приговором суда установлено отсутствие действий, повлекших возникновение убытков у истца.

Однако суд счел, что в оправдательном приговоре Ленинского райсуда не содержится выводов о том, что господин Колмыков не совершал действия, повлекшие ущерб кредитной организации.

Сам господин Колмыков рассказал “Ъ-Юг”, что суд, по его мнению, не до конца исследовал обстоятельства. Экс-банкир согласился, что в приговоре отсутствуют некоторые выводы. Прокурор отказался от двух эпизодов обвинения еще на этапе судебного следствия, поэтому в приговоре они не отражены. Но основания для отмены взыскания господин Колмыков считает достаточными, и подробно изложил их в заявлении.

«Если суду что-то было непонятно, он мог затребовать дополнительные доказательства или даже материалы уголовного дела. Я, конечно, мог изложить их в заявлении, но оно получилось бы на 500 страниц. Факты я в заявлении указал, а суд должен был разбираться. Но судья вникать в дело не захотела. В итоге у нас на руках два судебных постановления, которые полностью друг другу противоречат»,— сказал господин Колмыков “Ъ-Юг”.

Экс-банкир также сообщил, что будет оспаривать это решение во всех инстанциях вплоть до Верховного суда. Кроме того, он планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, так как решением взыскать с него сумму законной компенсации за неиспользованный отпуск суд фактически лишил его положенных ему по закону денег и нарушил его права.

По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, решение арбитражного суда от отказе в удовлетворении заявления господина Колмыкова является законным. «Чтобы взыскать убытки с директора, достаточно просто доказать, что он вывел деньги из банка. Поэтому суд должен установить, приговор Ленинского райсуда действительно говорит, что Колмыков ничего не брал или там этих слов нет? Если там таких слов нет, значит и нет оснований пересматривать ранее вынесенное решение»,— пояснил господин Радченко. Эксперт уточнил, что для арбитражного суда не важно, являются ли противоправные деяния уголовно наказуемыми, важен только сам факт их совершения.

Дарья Голякова