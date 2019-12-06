Мэрия Екатеринбурга выиграла суд за землю под станцию метро «Бажовская»

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск мэрии к ООО «Промавтосервис» о расторжении договора купли-продажи земельного участка площадью почти 7 тыс. кв. м на пересечении улиц Большакова и 8 Марта. По планам мэрии, здесь должен располагаться вход в недостроенную станцию метро «Бажовская». Мэрия просила суд обязать «Промавтосервис» в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу снести самовольно возведенную постройку на этом месте. Речь идет о подземной автостоянке с наземными помещениями общей площадью более 2,4 тыс. кв. м.

Ранее в мэрии заявили, что документы, на основании которых на участке будущей станции метро «Бажовская» был построен бизнес-центр с парковкой, были подделаны. Благодаря подделке документов, в кадастре был изменен вид разрешенного использования участка. В итоге, вместо многоуровневой парковки на участке была построена парковка и офисное здание.

Строительство «Бажовской» началось в ноябре 1992 года. Планировалось, что она начнет работу после 1997 года — после ввода в эксплуатацию станции «Геологическая». Однако по разным причинам сроки открытия станции переносились. В 2003 году было принято решение приостановить строительство «Бажовской», для того, чтобы ускорить ввод «Чкаловской» и «Ботанической».

Вопрос о строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге поднимался неоднократно. Строительство планировалось в случае выигрыша екатеринбургской заявки во всемирной выставке «Экспо-2025». Однако несмотря на проигрыш, свердловские власти пообещали реализовать проект. Предложенный вариант предусматривал строительство десяти станций между восточной и западной частями города (между ВИЗом и ЖБИ): «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских Коммунаров», «Площадь 1905 Года», «Верх-Исетская», «Западная», «Театральная», «Восточная», «Политехническая» и «Каменные Палатки». В бюджете города до 2022 года деньги на метро не предусмотрели.