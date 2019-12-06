Котам подыскали няню

В России появился новый сервис, предоставляющий услугу «няня для кота». Владельцы смогут отдать своего питомца специалистам на несколько дней, пока сами находятся в отъезде. Сотрудники обязаны проводить с животным не меньше 12 часов и ночевать рядом с ним. Также можно заказать услугу «няня на час», чтобы кот не скучал, пока хозяин находится на работе. Стоимость услуг начинается от 400 руб.

Новый сервис, который называется «Цап-царап», запустил стартап «Собака-гуляка». Люди готовы доплачивать за то, чтобы их животным было комфортно, отмечает гендиректор и основатель сервисов «Собака-гуляка» и «Цап-царап» Наталья Шипшилей: «Услуги для котиков в "Собаке-Гуляке" заказывают уже несколько лет, но мы на этом не фокусировались. В этом году стало приходить больше клиентов, количество людей, которые заказывают услуги для котиков, выросло в четыре раза. "Няня для котиков" представлена в трех вариантах. Первый – это услуга по передержке котиков, когда "ситтер" берет себе питомца домой или живет с ним дома у хозяина. Есть еще услуга "котоняня" для тех котиков, которым достаточно, чтобы их посещали один раз в день, кормили и чесали за ушком. И третья услуга — "котоконтроль", это когда наш "ситтер" заходит на 15 минут, чтобы быстро проверить, как дела у котика, поменять водичку, лоток».

Рынок зоотоваров и услуг в России ежегодно растет на 10% и сейчас составляет более 170 млрд руб. следует из данных компании Euromonitor. По ее прогнозам, к 2023 году он увеличится почти вдвое. Предложений в этой сфере становится все больше, отмечает основатель сети гостиниц для кошек Booking Cat Маргарита Никитина. Люди стали водить своих питомцев к стилистам или устраивать для них праздники, добавляет она: «Нестандартные услуги, как маникюр для животных, груминг, стрижка животного, раньше людям казались какой-то эстетикой или баловством. Сейчас люди поняли, что это необходимость. Стоимость услуги составляет 1,2 тыс. руб. в среднем, груминг — 1,5-2 тыс. руб. Частота использования услуги груминга в среднем раз в три месяца, маникюр — где-то раз в месяц.

Питомцы становятся полноценными членами семьи, на них тратят деньги, причем по статистике не меньшие, чем на детей.

Мы видим, как наши клиенты привозят питомцев в золотых ошейниках и одежде, а расчески для шерсти у них стоят по 1,5 тыс. руб., как и у людей, миски от Tiffany & Co по $200-400 за штуку.

Для питомцев заказывают дни рождения, кошачьи свадьбы.

Кошачья свадьба выйдет где-то в 50 тыс. руб., дни рождения обычно в 5 тыс. руб., потому что дни рождения больше сводятся к подаркам и фотосессиям. Что касается спроса на такие праздники, я бы сказала, он растет, как и на подарки к Новому году: например, новогодние игрушки с кошачьей мятой или лакомства в форме украшений. Одежда — всякие колпачки, костюм Деда Мороза, Снегурочки — котики не любят, зато любят владельцы».

Список услуг для домашних животных постоянно расширяется. Но не все владельцы с одинаковым интересом пользуются новыми возможностями. Например, стилист Влад Лисовец, у которого есть кот по имени Бандит, требовательно выбирает программы. Он считает, что его питомцу котоняня не подойдет: «Единственное, что я делаю для кота, вызываю на дом парикмахера, который его стрижет. Зачем коту остальные услуги — он все равно это не поймет, и потом, у него сложный характер, я боюсь, что ему это не очень понравится».

В ноябре глава компании Mars, которая также производит корма для животных, Грант Рид заявил, что миллениалы и представители поколения Z относятся к своим питомцам, как к детям. Люди стали тратить на уход за домашними животными больше денег, и это создает новые возможности для бизнеса. В частности, компания открыла сеть ветеринарных клиник в США.

Анна Пестерева