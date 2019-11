Сериал про аллергию: кошки

Но начать надо все-таки с людей. Аллергии на кошек в мире подвержены около 10% взрослого населения и примерно 14% детей и подростков в возрасте от 6 до 19 лет. С каждым годом заболеваемость растет: с конца 1970-х до начала 1990-х количество случаев аллергии на кошек увеличилось в пять раз, а с 1996 по 2006 год, по данным шведских ученых, — с 13% до 19%.

Если говорить о домашних аллергенах, то кошки с собаками стоят на втором месте после пылевого клеща: Dermatophagoides pteronyssinus (один из видов клещей домашней пыли) вызывает аллергию у 7,8% детей в возрасте семи лет, кошки — у 4,9%, собаки — у 2,7%. Обратите внимание: на кошек реагируют в среднем в два раза больше людей, чем на собак. Почему, ведь барсиков в домах живет примерно в полтора раза меньше, чем тузиков?

Все дело в размере и форме той белковой молекулы, которую представляет собой главный (мажорный) кошачий аллерген Fel d 1 (сокращение от Felis domesticus, кошка домашняя). Именно на него возникает реакция у 96% людей с аллергией на кошку. Молекула очень маленькая — в десять раз меньше клещевого аллергена, поэтому проходит глубоко в дыхательную систему, достигая бронхиол и альвеол, самых «отдаленных» участков бронхов и легких. А поскольку эти молекулы почти невесомые, попадая в воздух с шерстью и чешуйками кошачьей кожи, они могут «летать» несколько часов, в то время как тяжелые собачьи аллергены довольно быстро оседают. Даже после изгнания кошки из квартиры привести ее аллергены к нормальному уровню можно не ранее чем через полгода. Кроме того, кошачий аллерген легко прилепляется к коже, одежде, различным предметам. Он присутствует там, куда кошек никогда не пускают: в школьных классах, медицинских кабинетах. Говорят, даже в арктических льдах обнаружили Fel d 1.

Кто виноват

Так какой орган производит Fel d 1? Сальные и слюнные железы. Шерсть животных аллергенными свойствами не обладает. Просто кошка постоянно себя вылизывает, и белки из слюны попадают на шерсть, равно как и чешуйки эпидермиса (перхоть), которые отшелушиваются в режиме нон-стоп. Поэтому шерсть оказывается главным распространителем аллергенных белков.

Чаще всего аллергия на кошек проявляется как риноконъюнктивит, то есть аллергические насморк и воспаление глаз, хотя случается и крапивница в тех местах, где котик облизал, укусил или оцарапал. При длительном контакте с этими животными у аллергика могут развиться бронхиальная астма и атопический дерматит (хроническое воспалительное заболевание кожи), поэтому таких контактов надо всячески избегать.

Но вот что интересно: ученые заметили, что контакт с домашними животными еще до рождения и в младенческом возрасте снижает риск развития аллергии, а общение малышей с питомцами в первый год жизни на 13% уменьшает вероятность возникновения астмы. Однако после года заводить кошку для предотвращения аллергии уже бессмысленно.

Гипоаллергенных кошек не бывает

«Обычно я рассказываю о болезнях людей, а сегодня хочу сказать о страданиях котов,— говорит медицинский директор проекта “Аллерготоп”, врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Шуватова.— До 90% кошек, содержащихся в приютах, попадают туда потому, что от них отказываются хозяева-аллергики. А сколько животных просто выбрасывают на улицу!»

Статистика свидетельствует: ежегодно из-за аллергии хозяев в приюты для животных в США попадают 3,4 млн кошек, из них 1,4 млн усыпляют.

«Не верьте заводчикам, которые уверяют, что корниш-рексы, девон-рексы, сфинксы гипоаллергенны,— продолжает врач.— Гипоаллергенных животных не бывает».

Но есть и хорошие новости: швейцарская компания HypoCat протестировала вакцину против аллергии на кошек, которую нужно вводить самим кошкам (результаты опубликованы в солидном научном журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology). Вакцина способствует выработке в кошачьем организме большого количества антител против кошачьего же протеина Fel d 1, которые блокируют и нейтрализуют его. Настоящее спасение для аллергиков. Компания планирует наладить массовое производство вакцины.

Однако это дело будущего. А пока самым надежным методом лечения аллергии остается аллерген-специфическая терапия (АСИТ). Жаль только, что для АСИТ против аллергии на кошек, доступной на Западе, в России нет зарегистрированных лечебных аллергенов.

Елена Туева