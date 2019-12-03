Зверски богаты

«Сердитая кошечка» стала интернет-мемом благодаря своей внешности, связанной с карликовостью и неправильным прикусом. Ее настоящая кличка — Соус Тардар. Кошка прославилась в 2012 году после публикации ее фотографий на сайте Reddit, только за первые двое суток их посмотрели около миллиона раз. В 2013 году кошка снялась в рекламе производителей кормов Friskies и Purina, а также получила премию Webby Awards в номинации «Мем года». Российский перевод двух книг о кошке вышел в издательстве «Эксмо».

В онлайн-магазине, посвященном Grumpy Cat, продаются различные сувениры: от открыток за $1 до сумок за $111. Известно о контракте на $150 тыс. между компанией Табаты Бандесен Grumpy Cat Limited (GCL), владеющей правами на использование образа животного, и кофейной компанией Grenade на оформление напитка Grumppuccino. В январе 2018 года GCL отсудила у Grenade $710 тыс. за то, что та помимо напитка продавала футболки и обжаренный кофе без разрешения хозяйки.

Умерла Grumpy Cat 14 мая 2019 года от инфекции мочевого пузыря. Несмотря на это, за кошку до сих пор ведут популярные странички в соцсетях: в Instagram, например, у нее более 2,7 млн подписчиков.