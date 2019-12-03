Зверски богаты

1 декабря умерла одна из самых известных кошек интернета — Лил Баб (Lil Bub). За восемь лет жизни она заработала на рекламе, съемках, социальных сетях и сувенирах более $10 млн. В XXI веке сделать богатыми своих хозяев могут не только животные-спортсмены или элитные питомцы, но и беспородные выходцы из приютов. Самые зарабатывающие четвероногие звезды шоу-бизнеса — в материале “Ъ”.
«Сердитая кошечка» стала интернет-мемом благодаря своей внешности, связанной с карликовостью и неправильным прикусом. Ее настоящая кличка — Соус Тардар. Кошка прославилась в 2012 году после публикации ее фотографий на сайте Reddit, только за первые двое суток их посмотрели около миллиона раз. В 2013 году кошка снялась в рекламе производителей кормов Friskies и Purina, а также получила премию Webby Awards в номинации «Мем года». Российский перевод двух книг о кошке вышел в издательстве «Эксмо».
В онлайн-магазине, посвященном Grumpy Cat, продаются различные сувениры: от открыток за $1 до сумок за $111. Известно о контракте на $150 тыс. между компанией Табаты Бандесен Grumpy Cat Limited (GCL), владеющей правами на использование образа животного, и кофейной компанией Grenade на оформление напитка Grumppuccino. В январе 2018 года GCL отсудила у Grenade $710 тыс. за то, что та помимо напитка продавала футболки и обжаренный кофе без разрешения хозяйки.
Умерла Grumpy Cat 14 мая 2019 года от инфекции мочевого пузыря. Несмотря на это, за кошку до сих пор ведут популярные странички в соцсетях: в Instagram, например, у нее более 2,7 млн подписчиков.
Первая кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) появилась у американской певицы в 2011 году: Тейлор Свифт назвала ее Мередит Грей в честь персонажа из сериала «Анатомия страсти». Кошка по кличке Оливия Бэнсон (на фото), названная в честь героини сериала «Закон и порядок», появилась у Тейлор Свифт в 2014 году и считается ее любимицей.
Мередит и Оливия регулярно появляются в соцсетях певицы и собирают миллионы лайков: под последними фото кошек в Instagram, к примеру, их более чем по 2,5 млн. Тейлор Свифт зарегистрировала бренд Meredith & Olivia Swift, под которым выпустила коллекцию футболок, ручек и наклеек с портретами питомиц. Певица часто гастролирует в компании своих кошек и снимает с ними клипы — Оливия, к примеру, появляется в ролике на сингл «ME!» 2019 года. Кошки также появились во второй части фильма «Дэдпул» и снимались в рекламе компаний Keds, Coca-Cola, AT&T.
Лил Баб (Lil Bub) родилась в 2011 году у беспородной кошки, ее специфический внешний вид обусловлен врожденными заболеваниями. Американец Майк Бридавски, забравший кошку из приюта, начал выкладывать видео с ней на YouTube в 2011 году. Первый ролик с ее участием набрал более 300 тыс. просмотров, а самый популярный — 4,5 млн. Кошка стала героем мемов и вирусных картинок, издание Vice сняло про нее документальный фильм, получивший в 2013 году приз на кинофестивале «Трайбека». Кроме того, в британском издательстве Penguin Books вышла книга «Lil Bub’s Lil Book».
В онлайн-магазине, посвященном кошке, можно купить сувениры: от стикеров по €2 до постельного белья за €53. У странички Lil Bub в Instagram 2,2 млн подписчиков. Для сравнения, у Grumpy Cat, с которой сравнивали Lil Bub, 2,7 млн подписчиков. Лил Баб участвовала в инновационных генетических и биологических исследованиях и помогла собрать более $700 тыс. для нуждающихся животных. 1 декабря 2019 года кошка умерла.
Медвежонок родился в 2000 году. Его мать была застрелена в районе Паксона (Аляска), после чего он попал к дрессировщикам из организации Wasatch Rocky Mountain Wildlife, которые воспитывали также другого известного медведя-актера — Барта. В его честь они и назвали своего нового подопечного.
Организация получает деньги за съемки медведя в сериалах и кино. Барт-II снимался в фильмах «Доктор Дулиттл-2», «Эван Всемогущий», «В дикой природе», «Мы купили зоопарк», «Вы слышали о Морганах?» и других. Медведь появился также в «Игре престолов», где участвовал в сцене в яме с Бриенной Тарт и спасшим ее Джейме Ланнистером.
В 2007 году британец Джеймс Боуэн, проходивший курс лечения от наркомании, подобрал на улице больного кота, вылечил его и взял к себе, назвав в честь персонажа из сериала «Твин Пикс». В 2010 году в газете The Islington Tribune появилась статья о дружбе уличного музыканта Боуэна и его кота, привлекшая внимание литературных агентов. В то же время на YouTube набирали популярность видео с Бобом, сейчас у ряда роликов 2012 года более чем по 1 млн просмотров.
В 2013 году Боуэн в соавторстве с писателем Гарри Дженкинсом написал книгу «Уличный кот по кличке Боб» — только в Великобритании было продано свыше 1 млн экземпляров. Роман был переведен на 30 языков и провел 76 недель на вершине списка бестселлеров The Sunday Times. В 2016 году вышел одноименный фильм с бюджетом $8 млн, снятый режиссером Роджером Споттисвудом. Позже Джеймс Боуэн выпустил еще шесть книг, посвященных своему коту.
Джек-рассел-терьер родился в 1990 году во Флориде и был слишком большим для своей породы, поэтому получил кличку Moose (Лось). Хозяева передали активного и труднообучаемого пса компании Birds and Animals Unlimited, которая готовит животных для телевидения и кино. Лосю повезло — в 1993 году он получил роль в американском ситкоме «Фрейзер», выходившем на телеканале NBC до 2004 года. Финальный эпизод сериала посмотрело 33,7 млн зрителей.
Помимо сериала Moose участвовал в различных телешоу и снимался для обложек журналов. Американский писатель Брайан Харгроув написал биографию собаки «My Life as a Dog». Последние шесть с половиной лет своей жизни Moose провел «на пенсии» в Лос-Анджелесе с кинологом Матильдой Декагни. Умер в 2006 году.