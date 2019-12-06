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Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ   |  купить фото

Грузовую переправу «Самара — Рождествено» закроют до весны

В Самаре в связи с низкими температурами воды приняли решение с 10 декабря закрыть грузовую переправу «Октябрьский спуск — село Рождествено». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данное решение было принято в целях предотвращения возможных транспортных происшествий. В целях организации транспортного сообщения с селом Рождествено была организована временная дорога по Самарской луке протяженностью 27 км от села Шелехметь до урочища Белые домики. Дорога будет открыта всю зиму.

Анастасия Юдина


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