Грузовую переправу «Самара — Рождествено» закроют до весны

В Самаре в связи с низкими температурами воды приняли решение с 10 декабря закрыть грузовую переправу «Октябрьский спуск — село Рождествено». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данное решение было принято в целях предотвращения возможных транспортных происшествий. В целях организации транспортного сообщения с селом Рождествено была организована временная дорога по Самарской луке протяженностью 27 км от села Шелехметь до урочища Белые домики. Дорога будет открыта всю зиму.

Анастасия Юдина