07 декабря, суббота
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На реконструкцию объектов водоснабжения в Ленобласти направят 2,5 млрд рублей

Более 2,5 млрд рублей будет выделено из бюджета Ленобласти на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, более 925 млн рублей из этой суммы получит ГУП «Леноблводоканал». Около 490 млн руб. направят на строительство водоочистных и канализационных сооружений в Старой Ладоге, поселках Аврово и Красносельское, деревне Иссад. Кроме того, будут продолжены работы в деревне Нурма Тосненского района и реконструкция очистных сооружений в городе Тосно. Начнется проектирование водоочистных сооружений в Выборге, Волхове и Луге.

Размер субсидий муниципальным образованиям на строительство и ремонт объектов водоснабжения превысит 800 млн руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Профиль пользователя