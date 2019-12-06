На реконструкцию объектов водоснабжения в Ленобласти направят 2,5 млрд рублей

Более 2,5 млрд рублей будет выделено из бюджета Ленобласти на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в регионе.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, более 925 млн рублей из этой суммы получит ГУП «Леноблводоканал». Около 490 млн руб. направят на строительство водоочистных и канализационных сооружений в Старой Ладоге, поселках Аврово и Красносельское, деревне Иссад. Кроме того, будут продолжены работы в деревне Нурма Тосненского района и реконструкция очистных сооружений в городе Тосно. Начнется проектирование водоочистных сооружений в Выборге, Волхове и Луге.

Размер субсидий муниципальным образованиям на строительство и ремонт объектов водоснабжения превысит 800 млн руб.