Удмуртия подала заявку на участие в программе по реконструкции мостов

Удмуртия направила в Росавтодор заявку на участие в программе «Мосты и путепроводы» по восстановлению сооружений. В предварительный перечень на ремонт внесены шесть объектов общей протяженностью 194,5 п.м — в Ярском, Сюмсинском, Воткинском, Завьяловском, Балезинском и Увинском районах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на замминистра транспорта региона Ирину Шкляр.

«Для нас очень важно попасть в программу по мостам. И речь в данном случае идет не только о ремонте, но и о реконструкции искусственных сооружений. Понимая перспективы, открывающиеся благодаря реализации проекта, мы уже сегодня работаем над выбором и проектированием мостовых сооружений, которые планируем включить в титульные списки уже на 2022 и последующие годы»,— отметила госпожа Шкляр. Отметим, что на дорогах регионального значения в Удмуртии расположено 363 моста и путепровода длиной более 13 тыс. п.м, в том числе девять деревянных постов общей протяженностью 264 п.м. Из них 12 находятся в предаварийном состоянии.

Программу «Мосты и путепроводы» планируют реализовать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Субъекты России заявили 3,9 тыс. искусственных сооружений общей протяженностью 190 тыс. п.м. Потребность в финансировании составляет более 370 млрд руб. Кроме того, 340 млрд руб. необходимы на реконструкцию и строительство путепроводов в местах пересечения с жд путями, а также 415 млрд руб. на строительство крупных мостовых переходов.