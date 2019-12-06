Генпрокуратура проверит свердловского зампрокурора Дмитрия Чуличкова из-за обысков по делу о взятке

Генпрокурор Юрий Чайка принял решение об организации служебной проверки в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Ранее он был отстранен от исполнения служебных обязанностей, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По сведениям “Ъ-Урал”, накануне вечером дома и в служебном кабинете Дмитрия Чуличкова пошли обыски, позже его допросили следователи. Поводом для следственных действий стали показания первого замглавы областного СКР Михаила Бусылко, который обвиняется в получении взятки. Общая сумма — 1,8 млн руб.

Михаил Бусылко и адвокат Владислав Вострецов были задержаны в пятницу, 29 ноября. По версии следствия, Бусылко обещал Вострецову за деньги помочь решить вопроса с возбуждением уголовного дела. По словам адвоката Вострецова Юрия Еланцева, обоих фигурантов дела сдал бизнесмен Виталий Трухин, который и просил Вострецова через Бусылко решить вопрос о возбуждении уголовного дела по хищению активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина» («БМЗ»). Ранее по этому делу Трухин проходил потерпевшим, после года расследования дело было прекращено. Но в сентябре снова было возбуждено, постановление подписал Дмитрий Чуличков. Бусылко и Вострецов находятся под домашним арестом до конца января 2020 года.

По данным собеседников “Ъ-Урал”, обыски и допрос не подтвердили связь зампрокурора с обстоятельствами дела Бусылко. «Чуличков не задержан», — рассказал источник “Ъ-Урал” в правоохранительных органах. По делу Бусылко Чуличков проходит свидетелем.

Татьяна Дрогаева