Стадион «Мордовия Арена» передадут в собственность республики с 1 января

Правительство РФ издало распоряжение о передаче зданий стадиона «Мордовия Арена», контрольно-пропускных пунктов и кассового блока в собственность республики с 1 января 2020 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Мордовия Арена» была построена в Саранске к Чемпионату мира по футболу FIFA-2018. Стоимость стадиона оценивается в 17 млрд руб. Ранее стало известно, что арена поступит в управление ГАУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр “Старт”». Сейчас ареной управляет федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг» (заказчик строительства стадионов к Чемпионату).

Новый стадион является домашним для республиканского футбольного клуба «Мордовия». Однако, как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, команда проводит матчи не на «Арене», а на «Старте». По словам сотрудника ФК «Мордвоия», у команды накопились долги перед «Мордовией Ареной» (ранее “Ъ-Приволжье” писал, что «Спорт-Инжиниринг» взыскивает с клуба 6,9 млн руб.), стюардами, налоговой. По его словам, на матчи клуба приходит от 1 тыс. до 2 тыс. зрителей, и вырученных средств не хватает, чтобы окупить затраты на одну игру. Всего в текущем году к клубу подано 16 исковых заявлений на сумму более 70 млн руб.

Анастасия Еремина