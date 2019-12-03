С футбольного клуба «Мордовия» взыскивают более 70 млн рублей

В 2019 году к футбольному клубу «Мордовия» через арбитражный суд было подано 16 исковых заявлений. Общая сумма требований, по данным базы Kartoteka.ru, составляет 70,33 млн руб.

В футбольном клубе “Ъ-Приволжье” сообщили, что у «Мордовии» финансовые проблемы, и зарплату сотрудники и игроки не получают с июля. Собеседник рассказал, что у клуба нет спонсора, а правительство команду не финансирует. «Сначала развалился баскетбольный клуб, потом хоккейный, теперь футбольный. Глава (глава республики Владимир Волков) просил играть и оставаться в ФНЛ, обещал решить финансовый вопрос, поэтому пока игроки не паникуют, верят, что деньги отдадут, но радужных перспектив нет»,– рассказал сотрудник ФК «Мордовия».

По его словам, у команды накопились долги перед «Мордовией Ареной» (ранее “Ъ-Приволжье” писал, что собственник стадиона «Спорт-Инжиниринг» взыскивает с клуба 6,9 млн руб.), стюардами, налоговой. Как рассказал собеседник, на матчи «Мордовии» приходит от 1 тыс. до 2 тыс. зрителей и вырученных средств не хватает даже на то, чтобы окупить затраты на одну игру. «Народ не ходит, потому что мы не показываем результат. Но мы не можем усилить состав команды, потому что из-за отсутствия средств нам закрыли трансферное окно»,– пояснил сотрудник клуба. Сейчас на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу играет ФК «Тамбов», рассказал он.

В министерстве спорта Мордовии “Ъ-Приволжье” подтвердили информацию о финансовых проблемах у клуба, однако отказались назвать сумму общего долга. После вопроса о том, когда и каким образом правительство республики планирует решить финансовые сложности, первый замминистра спорта Вячеслав Учайкин положил трубку.

По данным Kartoteka.ru, ассоциация футбольный клуб «Мордовия» зарегистрировано в марте 2005 года. Учредители – администрация Саранска и АО «Биохимик» (основной вид деятельности – производство фармацевтических субстанций). Генеральный директор Николай Левин. В 2018 году выручка футбольного клуба составила 5,2 млн руб., убыток – 6,6 млн руб.

Александра Викулова