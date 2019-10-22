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Фото: Михаил Шапаев/РФС / Коммерсантъ

Стадион «Мордовия Арена» до конца года передадут спортивному центру «Старт»

Построенный в Саранске к Чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году стадион «Мордовия Арена» до конца 2019 года будет передан в управление ГАУ «Республиканский спортивно-тренировочный центр “Старт”». Об этом сообщил министр спорта республики Александр Савилов.

«Нагрузка на бюджет будет, конечно, но финансовая помощь также предусматривается», – цитирует ТАСС господина Савилова. Как именно увеличится финансовая нагрузка на бюджет, он не уточнил.

Сейчас ареной управляет федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», которое и выступило заказчиком строительства стадиона к Чемпионату мира в Саранске и других городах. Стадион «Мордовия Арена» является домашним для футбольного клуба «Мордовия». Однако последние матчи команда играет на стадионе «Старт» (входит в спортивный центр, которому арена будет передана в управление с 2020 года). В судах «Спорт-Инжиниринг» взыскивает с ФК долги за проведение матчей на арене.

Напомним, стоимость строительства стадиона в Саранске составила около 17 млрд руб., арена вмещает 45 тыс. зрителей. Летом 2019 года на арене открыли деловой комплекс для развития бизнеса площадью более 15 тыс. кв. м.

Анастасия Еремина


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